王力宏現身香港挺博士哥！一家高學歷曝光　他自嘲「家族混最差的」

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手王力宏在家中排行老二，也因此有「二哥」的稱號。他29日在微博開心分享哥哥王力德參加香港「亞洲醫療健康高峰會」的事情，而他和父母也都到場支持，發文不僅讓哥哥的背景受到關注，也使自己的「學霸家族」再度成為焦點。

▲王力宏一家都是高學歷份子。（圖／翻攝自微博／王力宏）

王力宏29日在微博發文，透露親哥王力德在香港舉行的「亞洲醫療健康高峰會」（ASGH）上發表演講，分享實驗室研究成果及對癌症研究的願景。王家一家人也都到現場見證，王力宏更興奮表示：「為我哥哥王力德博士感到驕傲！」

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▲王力宏發文。（圖／翻攝自微博／王力宏）

據悉，王力德擁有耶魯大學醫學博士（M.D.）及哲學博士（Ph.D.）雙博士學位，早年於芝加哥大學完成本科學業，目前任職於美國希望之城國家醫療中心（City of Hope），專注於兒科血液病及腫瘤研究，尤其是造血幹細胞治療和兒童腦瘤的突破性療法。

事實上，王力宏一家都是高學歷份子，其父王大中為台大醫學系畢業的神經學專家，母親李明珠畢業於台大政治系，弟弟王力凱曾保送麻省理工學院，而王力宏則是 威廉士學院及伯克利音樂學院的優秀校友，他還曾幽默自稱是家族中「混得最差的」。

▲王力宏的父母也到場。（圖／翻攝自微博／王力宏）