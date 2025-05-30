小孟老師／5月30日星座運勢 金牛告白必成功！雙魚曖昧對象獨處
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提高學習能力
感情：心手相連快樂
財運：逆勢把握機會
水瓶幸運色：礦紫色
貴人：金牛
小人：雙魚
工作：提高作業標準
感情：萬眾矚目創新
財運：抓住投資熱點
雙子幸運色：纈草紫色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：有效溝通表達
感情：多些撒嬌調情
財運：瞭解市場政策
天秤幸運色：梅紅色
貴人：雙子
小人：處女
【土象星座】
工作：協調解決矛盾
感情：為伴侶做家事
財運：投資備有預案
魔羯幸運色：月黃色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：高效管理運作
感情：大膽告白成功
財運：果斷投資行動
金牛幸運色：栗色
貴人：水瓶
小人：射手
工作：專注且不分心
感情：經驗分享成長
財運：規避不明風險
處女幸運色：優品紫紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
工作：沉著避免失誤
感情：心靈契合默契
財運：投資持續學習
巨蟹幸運色：珊瑚紅色
貴人：射手
小人：水瓶
工作：加強共同發展
感情：多些甜言蜜語
財運：降低資金風險
天蠍幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：時刻保持警覺
感情：與曖昧者獨處
財運：加強資產分散
雙魚幸運色：粉藍色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
工作：制定推進計劃
感情：輕鬆共進晚餐
財運：有投資的眼光
牡羊幸運色：玫瑰褐色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：不斷反思改進
感情：微笑引人注意
財運：加強資產配置
獅子幸運色：灰藍色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：挑戰展現實力
感情：帥氣睿智表現
財運：防止過度投資
射手幸運色：淺粉紅色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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