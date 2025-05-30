家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy因被週刊爆料家寧握有他交往期間不忠的證據，日前決定反擊並指控對方才是和男閨蜜過從甚密的人，而男閨蜜也被起底是網紅范成章。更加引發討論的是，范成章還被挖出和疑似上空的家寧一起在海邊合照的貼文，雖然事後已否認仍滅不了火，只好在29日深夜PO出當天的現場照自清。

▲范成章29日深夜PO出完整視角照。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）



照片中，可以看到范成章上身赤裸，下身穿著牛仔短褲，露出結實身材；身邊的女生雖然背對鏡頭，但腰間綁著鵝黃的布料；家寧則躺在左下角的岩石上，看起來十分愜意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范成章身旁疑似上空的女孩被網友懷疑是家寧。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）



對比2022年6月上傳的照片，范成章當天拍攝時，穿著黃色系衣服的女孩確實不只家寧一人。他29日在Instagram限時動態PO出當時鏡頭拉遠的照片自清，「謝謝同團友人朋友提供的畫面」，並點出家寧當時所處的位置，「她人在這裡，她忙她的。」

▲▼Andy指控家寧才是和男閨蜜過從甚密的人。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、chengchangfan）



事實上，范成章之前已澄清當時上空者並非家寧，「是我的另外一個生小孩的好朋友。」至於和家寧的現況，他坦言因無法接受被「騙去上心靈課程」，已經漸行漸遠，淡出對方的生活圈，目前都無聯絡。