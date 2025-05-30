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李怡貞爆啦啦隊女孩當小三「沒指名」　陳沂開酸：最看不起這種

記者劉宛欣／綜合報導

律師李怡貞近日在節目中大爆猛料，直指某啦啦隊女神介入已婚富商的婚姻，此言一出立刻引爆網路熱議，不少網友想透過蛛絲馬跡挖出當事人身分。面對外界瘋狂猜測當事人是誰，李怡貞則在社群上親自列出「11個線索」，但同時強調：「其他的什麼消息都跟我無關喔，不是我講的我寫的我不會認。」與她有過節的網紅陳沂則在臉書批評她，爆料不指名道姓，讓人「看不起」。

▲李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三不指名，陳沂開酸。（圖／翻攝自李怡貞、陳沂臉書）

▲李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三不指名，陳沂開酸。（圖／翻攝自李怡貞、陳沂臉書）

陳沂30日晚間在臉書發文開嗆，批評李怡貞的爆料方式：「我一直覺得呢，要爆料就要像黃子佼或Makiyo那樣，直接指名道姓。」相當不認同影射的方式，並直言「不敢講是誰，這種葛斯齊式的爆料是我最看不起」，此外，她也提及許多因此被獵巫的啦啦隊女孩不勝其擾，紛紛出來澄清，但卻又因此被說蹭流量，讓她忍不住幫腔「拜託，被造謠還不能為自己辯解？」

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▲李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三不指名，陳沂開酸。（圖／翻攝自李怡貞、陳沂臉書）

▲陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

提到蹭流量，陳沂諷刺李怡貞：「真正要蹭的，是爆料又不敢說是誰在那邊曖昧不明的人吧？」由於李怡貞在《11點熱吵店》爆料的那一集，同場還有狗仔葛斯齊和資深媒體人呂文婉，讓陳沂狂酸「根本夢幻組合」。

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