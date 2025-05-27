獨家／家寧爆Andy劈腿多女！對峙音檔內容曝光　分手內幕惹議

記者孟育民／台北報導

YouTuber「重量級」Andy、家寧在分手後撕破臉，男方更將女方母親告上法院。而家寧26日再度更新影片發聲，除了再強調自己沒拿過頻道收益，也爆料指控Andy在交往期間劈腿，除了掌握相關證據，更手握對話錄音等等。知情人士向《ETtoday星光雲》公開音檔內容，對話中Andy親口向家寧承認劈腿，其中還有一位是泰國人。

▲家寧、Andy持續延燒。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby、andy1994x）

家寧在昨天的影片中表示，在交往期間，就曾遭遇Andy「無預警消失」的情況，且這種行為在2023年越發頻繁。更令她心碎的是，Andy後來親口承認，在交往期間曾與多位女性有情感及肉體上的不忠行為，「這件事讓我深受打擊，而Andy最後也在2024年4月，主動向我提出分手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

家寧透露，分手時，Andy承諾不會對外提及兩人感情細節，並要求她以「和平分手」的說法向外界解釋。然而，家寧認為在分手後，Andy多次拍攝影片消費兩人的感情，這不僅違背了最初的承諾，也對她造成二度傷害。

▲家寧控Andy交往期間出軌。（圖／翻攝自YouTube）

據了解，家寧和Andy在交往初期就曾多次為了同樣的事情爭吵，家寧甚至還曾經接過不明的電話，不過最終都選擇原諒繼續交往。在曝光的音檔中，Andy也親口承認自己精神跟肉體出軌並提出分手，攤牌時口氣明顯不耐煩，家寧則問「對象是誰」，Andy提到其中一位是持續一年以上才斷掉的女性，另一位則是泰國人。面對家寧的影片爆料，Andy方目前都暫無回應！