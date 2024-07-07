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親友包場《我想和你在一起》　林映彤爆哭：像繳成績單

記者許逸群／台北報導

青春粉紅戀愛話題電影《我想和你在一起》今（7日）舉行一日店長售票活動，主演林映彤、黃宏軒、涂善存與席惟倫現身分享上映後跑影廳宣傳的趣事，並化身一日店長為電影售票。現場前50位幸運影迷享有與主演擊掌的特別福利，搶頭香的影迷透露怕睡過頭凌晨一點半就來排隊。

▲▼電影《我想和你在一起》主演擔任一日店長活動，左起為席惟倫、林映彤、黃宏軒、涂善存。（圖／星映電影提供）

▲《我想和你在一起》主演席惟倫（左起）、林映彤、黃宏軒與涂善存。（圖／星映電影提供）

活動上，主演們特別翻唱一小段電影主題曲《突然好想你》，讓影迷大飽耳福。完成一日店長工作後，緊接著到各大影城進行影廳宣傳，有影迷已經超過10刷，心情相當興奮。官方粉絲團加碼釋出「巨星篇」幕後花絮，《我想和你在一起》全台現正熱映中。

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《我想和你在一起》正式上映後，許多觀眾深受初戀情懷的觸動，有不少人紅著眼眶走出影廳。女性觀眾在映前提問，看完電影後是不是就可以脫單？反應快的黃宏軒笑答：「那可能要多看幾次才行。」有粉絲透露已經第10刷，完全是被林映彤的演技吸引，「因為好看的電影我會很多刷」。

▲▼電影《我想和你在一起》主演擔任一日店長活動，左起為席惟倫、林映彤、黃宏軒、涂善存。（圖／星映電影提供）

▲演員們與粉絲同樂。（圖／星映電影提供）

此外，還有媽媽帶著兒子一起看片，兒子大方主動要求與涂善存、席惟倫合影。不僅如此，主演的親友團也不斷響應包場，黃宏軒直呼：「去親友場的映後感覺超緊張，話都快講不好了。」林映彤更直接在親友包場上爆哭，「很像在繳成績單。」

值得一提的是，電影出品人之一的「寬魚國際」邱瓈寬昨（6日）晚帶著炬輪技藝發展協會「小可樂果劇團」的成員們一起包場看電影，主演與孩子們映後一起交流演戲心得，氣氛相當溫馨感人。

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我想和你在一起, 林映彤, 黃宏軒, 涂善存, 席惟倫

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