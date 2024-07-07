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陳零九「謝謝爛人鳥事」！認了已付代價：有些後悔 前女友現身給安慰

記者潘慧中／綜合報導

人氣團體「五堅情」成員陳零九儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。他近日便在社群網站坦言，自從發生疫情以來，做了很多以前不太會做的選擇，也因此正在付出代價，雖然有點後悔，「但轉念想一想，也謝謝這些爛人鳥事。」

(外送稿用)▲▼陳零九。（圖／翻攝自Threads／diegodtk09）

▲陳零九PO心情文，前女友呼呼現身留言區給安慰。（圖／翻攝自Threads／diegodtk09）

陳零九在Threads回想近年所做出的不同選擇，「玩音樂到做音樂，交各類型的朋友，學投資做副業，投資成功失敗承擔風險，學加密貨幣打德州撲克，試著跟歌迷或粉絲互動。」

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有人因此認為陳零九變了，他不予置評，「或許吧」，但他自認初心不變，「有對錯嗎？如果人生只是一場體驗，沒走過的路沒做過的事，沒嘗試過怎麼知道自己要什麼呢？」但他也坦言正在為部分的改變付出代價。

▲陳零九自認初心不變。（圖／翻攝自Instagram／diegodtk09）

至於是否會後悔，陳零九不諱言有一點，但轉念一想，他感謝那些爛人鳥事，「總是一直笑笑的跟這些人說沒關係，也習慣一個人消化這些負能量，但我開始告訴自己，也夠了，有些人沒惡意但就是會不小心的害到你，只有少數的幾個人會為對方設想，但儘管這樣，做出選擇的也都是自己不是嗎？我想我得要更保護自己。」

前女友呼呼看到貼文後，難得現身留言區鼓勵「可以被打擊，不要被打倒」，陳零九則禮貌回應一個擁抱的圖案，兩人分手後的友好關係感動不少粉絲。

▲陳零九與呼呼分手後依然保持友好關係。（圖／NINETEA九茶提供、翻攝自Instagram／huhulin710）

陳零九Threads全文：

玩音樂到做音樂，交各類型的朋友，學投資做副業，
投資成功失敗承擔風險，學加密貨幣打德州撲克，試著跟歌迷或粉絲互動，從疫情後做了很多以前不太會做的決定跟選擇，有人說我變了，或許吧，但有些最初的並沒有改變，有對錯嗎？ 如果人生只是一場體驗，沒走過的路沒做過的事，沒嘗試過怎麼知道自己要什麼呢？
而此刻的我也正在為這些選擇付出代價。
問自己後悔嗎？
有一些吧？ 但轉念想一想，也謝謝這些爛人鳥事，
我也總是一直笑笑的跟這些人說沒關係，也習慣一個人消化這些負能量，但我開始告訴自己，也夠了，有些人沒惡意但就是會不小心的害到你，只有少數的幾個人會為對方設想，但儘管這樣，做出選擇的也都是自己不是嗎？
我想我得要更保護自己。

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陳零九, 五堅情, 呼呼

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