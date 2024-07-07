ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蘿拉名下公司「關係董事扯出他」！　聖結石發聲澄清：對AB合約毫不知情

記者孟育民／台北報導

蔡阿嘎日前在頻道公開，蘿拉利用AB合約詐財千萬。近日有網友發現，蘿拉以本名林沛蓁開設「海納百釧有限公司」，並在關係企業擔任監察人，且該關係企業的董事就是網紅「聖結石」曾聖傑，引起熱議。稍早，聖結石也發出聲明，強調此事與自己無關連。

▲▼聖結石。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

▲聖結石發聲回應。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

本人曾聖傑 (聖結石)，茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司(下稱「浩綻公司」)甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。

2. 本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上 (帳號：qoop1113)，以及在2024年4月19日於X上 (帳號：@Saintjey1113)，發佈天使投資開放申請的公告。

3. 本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。

感謝社會大眾與各位朋友的關心，也懇請各方人士停止捕風捉影，以免波及無辜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

蘿拉名下公司「關係董事扯出他」！　聖結石發聲澄清：對AB合約毫不知情

蘿拉名下公司「關係董事扯出他」！　聖結石發聲澄清：對AB合約毫不知情

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

六月「在新宿街頭和小孩吵架」！0互動畫面曝 她認了：學習如何當媽

六月「在新宿街頭和小孩吵架」！0互動畫面曝 她認了：學習如何當媽

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

認了「曾錄《康熙》氣到翻臉走人」　蔡康永：要騙人也太不敬業

南投隧道驚見「辣妹脫到剩內衣褲」！一轉正面⋯女星身分曝：猜拳輸了

蘿拉名下公司「關係董事扯出他」！　聖結石發聲澄清：對AB合約毫不知情

王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！好身材全被拍 季芹認證：太辣了

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘿拉, 蔡阿嘎, 聖結石, 大頭佛工作室, 二伯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「啦啦隊正妹」林可遇怪攝影師！　公開2截圖傻眼喊：莫名其妙
  2. 高雄暴雨下不停　告五人剛唱完啤酒節開場...緊急宣布活動全暫停！
  3. SM娛樂練習生都會！　Key和圭賢「神同步狂講中文」：不會忘
  4. 親友包場《我想和你在一起》　林映彤爆哭：像繳成績單
  5. IVE香港演唱會「撞77事變」遭出征！　陸網怒轟港粉：站起來追星
  6. 人氣日女團愛逮丸！歌詞改成「臭豆腐」：聽說跟納豆一樣好吃
  7. 短今不捨「男觀眾遭人身攻擊」發聲！　64字還原錄影內幕
  8. 噁爆了！宛宛兒等紅燈「驚遇男子打手槍」　一轉頭崩潰狂催油門
  9. 師妹團遭酸「還沒解散」　五月天阿信：我們25年前也被這樣說
  10. 「蜘蛛人」陶比麥奎爾爆熱戀小29歲嫩模！　派對親暱舉動掀議

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366