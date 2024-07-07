蘿拉名下公司「關係董事扯出他」！　聖結石發聲澄清：對AB合約毫不知情

記者孟育民／台北報導

蔡阿嘎日前在頻道公開，蘿拉利用AB合約詐財千萬。近日有網友發現，蘿拉以本名林沛蓁開設「海納百釧有限公司」，並在關係企業擔任監察人，且該關係企業的董事就是網紅「聖結石」曾聖傑，引起熱議。稍早，聖結石也發出聲明，強調此事與自己無關連。

▲聖結石發聲回應。（圖／翻攝自Instagram／qoop1113）

本人曾聖傑 (聖結石)，茲就近期新聞報導本人投資的公司疑似涉及林沛蓁（蘿拉）不法行為一事，澄清如下：

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1. 本人與本人投資之所有公司，皆與網友議論蘿拉使用的「AB合約」一事毫無相干，絕無涉及任何不法情事。此次新聞報導提及之浩綻行銷股份有限公司(下稱「浩綻公司」)甫設立於2024年6月18日，至今不到一個月，從時間上就可看出與此事件完全無關。

2. 本人從事全職投資者至今已三年有餘，也擔任天使投資人，致力於尋找有需要幫助的創業者，並在其創業初期提供其需要的資金與資源。為此，本人曾分別在2024年1月18日於IG上 (帳號：qoop1113)，以及在2024年4月19日於X上 (帳號：@Saintjey1113)，發佈天使投資開放申請的公告。

3. 本人係投資浩綻公司以準備進入短影音市場。另一股東若有不法行為，皆與浩綻公司團隊無關。再次強調，本人與浩綻公司團隊自始至終，對前述AB合約之事，毫不知情，亦無涉入。本人也在此表達對任何不法行為的譴責。

感謝社會大眾與各位朋友的關心，也懇請各方人士停止捕風捉影，以免波及無辜。