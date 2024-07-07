林襄嘆單身沒人敢追：我有問題！　自認是控制狂「前男友做1件事惹怒她」

記者孟育民／台北報導

林襄近年人氣攀升，除了啦啦隊應援工作，還跨界電視圈、時尚領域，成為不少男粉絲心目中的女神，去年和馬傑森的戀情鬧得沸沸揚揚，如今恢復自由身。她日前錄製節目《小姐不熙娣》透露是工作狂，苦嘆身邊無人追求，加上生活除了工作很少出門社交，每天晚上十點半就睡覺，「都沒人敢追我，因為我界線還蠻清楚的，我沒有興趣我就不會想繼續有任何關係，所以我自己也有問題。」

▲林襄自認身邊無人敢追求。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

林襄近年工作滿檔，被問到如果男友希望工作量減少會願意嗎？她則坦言：「我會說等我30歲快殞落就會少很多，我會覺得我的工作算是一個時機，我很知道我是時機的狀態，所以我會好好珍惜這個階段，以後再想別的事情。」

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她更承認在感情中喜歡控制男友，「我的是生活習慣，譬如說他吃完飯東西不趕快丟就會長蟲，我就會一直說要收起來，或者用完的東西一定要收回去，不知道為什麼他不喜歡收回去，我看到就會不爽。」小S追問說：「你現在是有男友是不是？」林襄則秒回：「沒有，這是我在回憶以前。」

▲▼林襄自爆是控制狂，分享過往經歷。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

林襄說雖然愛控制，但會打聽對方想要什麼，然候就默默買給他，「這是我生活上的小貼心，有賺錢有工作，我就會想對另外一半好，也不是只有物質，我也很小女人，我覺得我是有反差萌。」

▲林襄覺得自己屬於貼心型。（圖／翻攝自小姐不熙娣）