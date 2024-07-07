師妹團遭酸「還沒解散」　五月天阿信：我們25年前也被這樣說

記者顧齊祐／綜合報導

創作女團「BOOM! 怪物星人」近日在社群平台分享了演出時的影片，想不到竟有網友留言：「唱怎摩難聽也能在舞台上。」阿信親自上火線回覆該名網友：「我們25年前也被這樣說，經過25年的努力後，我們還在這裡。」溫暖為師妹解圍。

▲阿信親自留言回覆酸民替師妹解圍。（圖／翻攝自Facebook／Boom！怪物星人）

BOOM! 怪物星人5日前往深圳擔任五月天演唱會的開場嘉賓，還特別獻唱了NewJeans〈GODS〉，並在Facebook粉絲專頁分享了演出時的影片，然而卻有網友毫不客氣地在底下留言：「還沒解散阿真是奇蹟啊唱怎摩難聽也能在舞台上。」

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五月天主唱阿信看到留言，也立刻親上火線回覆：「我們25年前也被這樣說，經過25年的努力後，我們還在這裡，活在超越我們夢想的世界，謝謝你的指正，一生一次的人生旅程，我們共勉之。」讓不少網友都大讚阿信的高情商。

▲BOOM! 怪物星人受邀擔任五月天演唱會開場嘉賓。（圖／翻攝自Facebook／Boom！怪物星人）

「BOOM! 怪物星人」由溫妮、小V、小魏、琳誼組成的100%創作女團，同為五月天師妹的她們一出道人氣就不斷攀升，去年還掀起了一陣「怪星舞」旋風，今年更奪得了2024hito流行音樂獎「hito校園人氣組合」，擁有高人氣的她們，讓粉絲都很期待接下來還會有什麼亮眼表現。