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BIGBANG太陽遭百人包圍「宣布來台喜訊」　台灣GD驚現台下：怕被揍

記者吳睿慈／台北報導

天團BIGBANG成員太陽自疫情解封後，活躍於螢幕前，團體雖沒有回歸計畫，但他個人行程滿檔，相隔1年訪台，7日現身圓山花博爭艷館，參與文化祭分享時尚理念，嘴甜表示，「每次來台灣都很開心，第一個最想念的就是粉絲，第二個想念的是牛肉麵，我每次來都會吃」，他隨後繞場館內攤販，遭到百人包圍也很親切。而台下Patrick派翠克也在場，恰好來參加二手拍賣活動，他笑喊「如果有機會跟太陽說話，我就把一長串自我介紹說出來，你好我是Patrick派翠克aka信義區GD」，但他後來謙虛補一句「我可能被現場所有人揍翻」。

▲▼BIGBANG太陽出席GQ文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BIGBANG太陽出席時尚文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BIGBANG太陽出席GQ文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

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太陽7日來到圓山花博爭艷館，穿著一身華麗刺繡牛仔外套，手上還戴著飾品、戒指，只是他透露「我其實平時不戴戒指」，這幾年的穿搭變得較為成熟，此回來台雖沒能獻唱幾首歌，但他搶先預告「雖然我沒有辦法告知確切日期，但很快、不久後我就會有與大家驚喜見面的活動了。」劇透即將再次訪台。

▲▼BIGBANG太陽出席GQ文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BIGBANG太陽出席GQ文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

難得出席時尚文化祭活動，太陽場上繞了一圈，還前往拳擊攤販小試身手，接著又站上「音樂舞台」，親切與粉絲互動送出親簽雜誌，他抽出3個名額，透過親自打電話的方式通知粉絲中獎了，只是場上出現一點插曲，其中一位粉絲沒有留下電話號碼，他擔心對方失去資格，親切地還是喊出了中獎的名字，3位幸運粉絲上台互動，他才剛搭起粉絲的肩膀，台下便瘋狂尖叫，在活動上足足待了1個小時才離開。

▲▼BIGBANG太陽出席GQ文化祭。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BIGBANG太陽台上親自打電話找中獎粉絲，還親切合照。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼BIGBANG太陽台上親自打電話找中獎粉絲，還親切合照。（圖／記者周宸亘攝）

主辦單位響應二手拍賣，藝人Patrick派翠克每年都會參加，他自封「信義區GD」為了攤位活動恰好現身於台下，被問及有見到太陽嗎？他表示「去年桃園音樂節就有看過太陽的表演，很帥！」如果有機會見到太陽會自我介紹嗎？他笑說：「見到他，我就把一長串自我介紹說出來，你好我是Patrick派翠克aka信義區GD。」那會打扮成GD嗎？他大笑：「我可能被現場所有人揍翻」。」

▲▼派翠克。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「信義區GD」派翠克剛好也在台下。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柳柏丞，派翠克。（圖／記者周宸亘攝）

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BIGBANG太陽, BIGBANG, 太陽, 信義區GD, Patrick, 派翠克

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