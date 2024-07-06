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北影內幕／阮經天「12票強力通過」奪影帝！　李銘忠連槓兩獎都輸給《周處》

記者蕭采薇／台北報導

第26屆台北電影獎出爐！最終由《周處除三害》阮經天拿下影帝，《小曉》林品彤罕見的以同一部片，同時拿下金馬、北影雙科影后。台北電影節總監李亞梅轉述，評審對阮經天共識度很高，在13位評審中以12票拿下影帝，「他太強了，當然評審也非常喜歡其他演員表現，但小天全力投入的程度讓人印象深刻。」

首圖▲第60屆金馬獎星光大道，《周處除三害》阮經天。（圖／記者李毓康攝）

▲阮經天《周處除三害》雖錯失金馬，但最終仍奪下台北電影獎影帝。（圖／資料照／記者李毓康攝）

本屆台北電影獎評審團共花了8.5小時討論所有獎項，其中共識度最高的是「最佳造型設計」，《老狐狸》以13票全數通過。而討論最久的獎項為「最佳紀錄片」，歷時43分鐘才有結果。不過本屆評審仍算有共識，除了最佳動畫、最佳短片、最佳美術設計有進到第二輪討論外，其他獎項皆為一輪就出爐。

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▲第26屆台北電影獎，最佳劇情片 老狐狸-蕭雅全、白潤音、劉奕兒。（圖／記者李毓康攝）

▲《老狐狸》連拿五獎，是第26屆台北電影獎最大贏家。（圖／記者李毓康攝）

陳意涵以《小曉》獲頒「最佳女配角」，李亞梅表示：「陳意涵和《老狐狸》劉奕兒只差一票，評審也鼓勵劉奕兒能繼續接到好劇本，讓演技能讓大家看到。」

▲2024台北電影獎，最佳女配角《小曉》陳意涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳意涵時隔14天再拿台北電影獎，以《小曉》獲得最佳女配角。（圖／記者林敬旻攝）

本屆最大遺珠可說是李銘忠，他同時以《少男少女》入圍最佳男配角，以及《（真）新的一天》提名最佳男主角。李亞梅透露，李銘忠在這兩個獎項都進到最後討論的二選一名單，可惜都敗給《周處除三害》，拱手讓給李李仁和阮經天。不過評審也肯定：「李銘忠兩部作品的難度都很高。」

▲第26屆台北電影獎，頒獎人李銘忠。（圖／記者林敬旻攝）

▲李銘忠「最佳男主角」和「最佳男配角」都進入最後討論名單，是本屆最大遺珠。（圖／記者林敬旻攝）

評審團主席，香港大導演陳果也特別提到本屆新科影后林品彤。大讚她的演出讓人無法抗拒，「這角色太難演了，是群戲，又讓小孩子演。這方便比較討好，沒辦法拒絕。」

▲第26屆台北電影獎，最佳女主角 林品彤｜《小曉》。（圖／記者李毓康攝）

▲《小曉》林品彤罕見的以同一部片，同時拿下金馬、北影雙科影后。（圖／記者林敬旻攝）

但因為本屆最佳新演員也是頒給童星，由《BIG》鄭又菲拿下，也讓陳果開玩笑說：「差點就變兒童電影節了。」但他同樣也稱讚年僅15歲就入圍影帝的《老狐狸》白潤音，「那個小孩子也演得很好，我沒記錯的話，他應該是（影帝）第三名。」

 

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