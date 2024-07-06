北影／陳意涵相隔14年奪獎！合體仔仔掀回憶殺　喊話趙又廷：再一起合作

記者蕭采薇／台北報導

第26屆台北電影獎頒獎典禮，6日於台北中山堂揭獎。本屆競爭激烈的「最佳女配角」獎項，頒給去年同樣入圍金馬該獎項的《小曉》陳意涵。上台前，曾經合作《痞子英雄》的周渝民（仔仔），特別與她擊掌，當場掀起滿滿回憶殺。

▲陳意涵以《小曉》拿下2024台北電影獎「最佳女配角」。（圖／記者林敬旻攝）

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14年前陳意涵曾以《聽說》拿下「台北電影獎」最佳女主角，這回再添一座女配獎項，她在台上笑說：「我也是只拿過女主角，女配角我也是第一次拿。《聽說》的時候，我還是只懂得談戀愛的小女生，現在已經是兩個小孩子的媽媽。」

後台受訪時，陳意涵笑說，本來有準備很「文藝」的感言，但一上台就改變心意。這回拿獎最開心的是，因為女配角頒獎時間比較早，「我家人還醒著。」更開玩笑說，以後要往更早頒的獎項邁進，「可能就最佳造型設計」。

▲陳意涵以《小曉》拿下2024台北電影獎「最佳女配角」。（圖／記者林敬旻攝）

提到與周渝民的互動，陳意涵說：「我們這10幾年一直都沒有聯絡，但剛剛好像這幾年都沒斷過（聯繫）一樣。」她也回憶，當年以《聽說》拿獎時，旁邊坐的剛好是《痞子英雄》的另一個男主角趙又廷，這對陳意涵也是滿滿回憶殺，她笑說：「希望大家下次再找我們合作。」

▲周渝民曾與陳意涵合作《痞子英雄》，兩人在北影久違合體。（圖／記者李毓康攝）

不過她在台上提到「14年前是只懂談戀愛的小女生」正好當天台下坐著的，還有舊愛坤達的妻子柯佳嬿。陳意涵被調侃「怎麼敢講？」她停頓了一下，想了想後說：「沒有，那時候不是跟他（坤達），唉唷！幹嘛這樣，人家現在很好。」

▲柯佳嬿擔任第26屆台北電影獎頒獎人。（圖／記者李毓康攝）