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台粉賺到！粉絲點歌〈Lemon〉　金秀賢脫稿加碼「樂隊衝上台伴奏」

記者吳睿慈／新北報導

男神金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會，他擁有一副好歌喉，過去在日本見面會上獻唱〈Lemon〉，台灣粉絲很給力，在QA環節寫著紙條表示「可以唱一段〈Lemon〉嗎」，他慌張地婉拒表示「我不是絕對音感，樂隊大哥們也不在台上」，沒想到，樂隊急衝上台伴奏，他寵粉一百分，真的脫稿加碼該首歌曲，成為專屬獻給台灣粉絲的彩蛋演出，全場歌迷拍手叫好、歡呼聲四溢。

▲金秀賢在見面會上開金口。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢在見面會上開金口。（圖／記者黃克翔攝）

金秀賢見面會上從戲劇《淚之女王》聊到近況，他雖是站在台上，但仔細傾聽台下的要求，還不是走動到舞台左右側的尾端與粉絲打招呼，他想像力十足，突然表示「這樣讓我想起電影場景《那些年我們追過的女孩》」，主持人曾寶儀幽默回應「台下看到你的初戀？」，他慌張急搖手「等一下等一下，不要誤會，我只是突然想到電影場景。」

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活動安排Q&A環節，粉絲可以寫紙條提問，被問到「有漂髮計畫嗎」，他正面給答案：「其實我前幾天就有點想染髮了，我出生以來沒有漂髮過，想在我變更老以前，想試試看漂色，明年左右可以嘗試一下。」他還隨著翻譯唸出中文單字「大哥」，呆萌的發音逗笑所有人。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢答應為粉絲加碼〈Lemon〉，樂團老師急衝台上伴奏。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼金秀賢答應為粉絲加碼見面會。（圖／記者黃克翔攝）

其中一個紙條，歌迷寫著「可以唱一段〈Lemon〉嗎」，該首歌曲是專屬獻給日本場的彩蛋，並沒有放在台灣站歌單上，金秀賢先是慌張了一會兒，看到台下歡呼聲越來越大，他先婉拒「我不是絕對音感，樂隊大哥們也不在台上」，沒想到，樂隊急衝上台伴奏，他幽默表示：「你們都上來了，那我就不能只唱一兩句結束啦！」於是獻給台灣多達1分多鐘的歌曲，全場嗨翻。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢寵粉100分，不時在舞台左右側打招呼。（圖／記者黃克翔攝）

爆笑的是，金秀賢在唱〈Lemon〉以前，還先用雙手只指向點歌粉絲，眼神示意「我記住你了」，互動超爆笑。而台下還有人舉著「請幫我簽名」的布條，他也暖心回答：「不行，我現在幫你簽名，我就要簽一萬遍了。」並安慰其餘沒有中獎的粉絲「雖然你們坐在台下，但後面還有很多抽獎的機會」。

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金秀賢, 金秀賢見面會, 金秀賢7月6日

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