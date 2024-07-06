李李仁、金秀賢同時抵台！陶晶瑩苦惱「該接誰」　網一面倒：不用考慮

記者高語璠／綜合報導

南韓男星金秀賢近日展開亞洲巡迴見面會，昨（5日）提前抵台時，機場湧入上千名粉絲，為了就是能看到偶像一面。其中陶晶瑩在Threads上發問，「我老公和金秀賢同時降落，到底應該接誰呢」，引來網友熱烈迴響。

▲陶晶瑩（中）苦惱發問「李李仁（左）、金秀賢（右）同時抵台該接誰？」（圖／翻攝自Facebook／李李仁、陶晶瑩；圖／ETtoday資料照／記者黃克翔攝）

李李仁前陣子出國，準備於5日傍晚抵台，沒想到降落時間竟與金秀賢強碰，對此，老婆陶晶瑩苦惱寫下，「我老公和金秀賢同時降落，到底應該接誰呢」。網友見狀紛紛給出回應，「把金秀賢當作老公就不用苦惱」、「一定是金秀賢，老公先委屈兩天就好」、「當然是先接金秀賢，李仁哥先等一下」、「只有金秀賢不用考慮」，一面倒的答案讓她笑說：「這裡沒有人性、充滿了獸性。」

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▲陶晶瑩提問引發熱烈迴響。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

不只陶晶瑩，劉書宏也難抵金秀賢的魅力，特地來桃園機場接機，昨日曬出自拍照寫下「我今天也來接機，金秀賢」。貼文曝光後，便有網友留言「原來書宏也是金秀賢粉絲」，他毫不吝嗇點出對方優點「他好可愛」，瞬間露出小迷弟的模樣，逗笑不少人。

▲劉書宏到桃園機場接金秀賢。（圖／翻攝自Threads／kingkevinliu）