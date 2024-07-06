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金智媛清晨機場陪記者聊天：吃飯了嗎　「婉拒收禮」嘟嘴道歉萌哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神金智媛結束《淚之女王》拍攝後，近來忙於亞洲巡迴見面會，6日一早清晨便現身於金浦機場飛往日本，由於時間還早，她親切地關心在場攝影記者「吃飯了嗎」，在場粉絲眾多，她無法收下禮物，更露出了嘟嘴表情道歉，可愛反應融化大批網友。

▲▼金智媛清晨機場陪記者聊天：吃飯了嗎　「婉拒收禮」嘟嘴道歉萌哭。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼金智媛現身機場還陪記者聊天，關心對方「吃飯了嗎」。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲▼金智媛現身機場還陪記者聊天，關心對方「吃飯了嗎」。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

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金智媛6日一早現身機場準備飛往日本，頂著新的平瀏海髮型，一身白色襯衫打造，襯托出她專屬的清純氣質。她在機場向來有求必應，只要聽到粉絲大喊「智媛」，就會轉身打招呼、比著愛心，清晨現身於機場，她不忘關心攝影記者「您吃飯了嗎？」對方笑答「現在吃飯還太早」，一路有說有笑。

▲▼金智媛清晨機場陪記者聊天：吃飯了嗎　「婉拒收禮」嘟嘴道歉萌哭。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲金智媛婉拒收禮物，嘟嘴表示抱歉。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

話題還聊到見面會，記者問她「這次也會跳2PM的〈我們家〉嗎」，金智媛露出笑容回答「秘密」，反應很可愛。金智媛高人氣吸引眾多粉絲到場送機，只是婉拒收禮物的她，露出嘟嘴的表情致歉，粉絲感受到她滿滿誠意，留言暴動直呼「太可愛了」、「萌翻」、「嘟嘴表情重播100次」。

夯劇 《淚之女王》最終集以24.850%收視率超越《愛的迫降》，男主角金秀賢、女主角金智媛人氣皆迎來新的巔峰，戲劇結束後，兩人雙雙舉辦起亞洲巡迴見面會，金秀賢6日在林口體育館會粉絲，金智媛則是在21日接力訪台。

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