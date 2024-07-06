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李泳知爸早離家！「13年前突現身」催淚家庭史曝光：他是陌生大叔

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女歌手李泳知性格開朗活潑，她近來推出新專輯，其中一首〈陌生的大叔〉（Unknown guy）其實是真實故事。她向來很少提到家人，直到5日出演節目《The Seasons: ZICO 的藝術家》聊起家庭史，坦言歌曲是自己的故事，父女倆最後一次見面在2011年，一位陌生的男子來訪，沒想到那是他們的最後一次見面，歌詞寫得催淚，令粉絲又心疼又難過。

▲▼ 李泳知推出新專輯，〈陌生的大叔〉收錄自己的真實故事。（圖／翻攝自李泳知IG）

▲李泳知推出新專輯，〈陌生的大叔〉收錄自己的真實故事。（圖／翻攝自李泳知IG）

聊起歌曲〈陌生的大叔〉，李泳知正面坦承：「我是在沒有爸爸的家庭型態下長大的，爸爸離家出走很久了，已經很久沒看到他，現在幾乎沒有記憶了。」爸爸的代名詞成了「陌生的大叔」，一手扶養她長大的是母親與外婆，向來正向的她，難得對外提及家庭史私事。

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▲▼ 李泳知爸早離家！「13年前突現身」催淚家庭史曝光：他是陌生大叔。（圖／翻攝自李泳知IG、YouTube）

▲李泳知演繹出爸爸離家出走的心情。（圖／翻攝自李泳知YouTube）

李泳知以自身經驗寫下〈陌生的大叔〉，歌詞連歌迷聽了都忍不住落淚，她透過歌曲向爸爸傳達心情，「我不責怪你，你應該有自己的理由吧，我不責怪你，所以你也不要責怪我，你對我來說就只是陌生的大叔」，也說出小時候的疑惑「爸爸你去哪了，我感受不到父愛，媽媽為什麼妳在哭，我真的不知道。」

▲▼ 李泳知爸早離家！「13年前突現身」催淚家庭史曝光：他是陌生大叔。（圖／翻攝自李泳知IG、YouTube）

▲▼李泳知與爸爸最後見面是2011年。（圖／翻攝自李泳知YouTube）

▲▼ 李泳知與爸爸最後見面是2011年。（圖／翻攝自李泳知YouTube）

根據歌詞內容，李泳知最後一次見到爸爸是2011年，爺爺去世的喪禮上，突然出現一位陌生的男子來訪，她躲在媽媽身後問「我要跟他走嗎？但我不想跟他走」，爸爸買來了速食食物，她天真地詢問「可以再買多一點給我嗎」，爸爸露出了孤單的笑容，告訴她「當然」，沒想到那是他們的最後一次見面。

歌詞寫得催淚，粉絲心疼她的堅強，歌曲公開後，留言為她加油打氣「聽完歌後哽咽了」、「原來她這麼成熟是有原因的」、「好難過」、「原來是媽媽獨自扶養她長大」、「沒想到有這一段過去」。

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