點名樂天女孩筠熹讓她「不安」　日啦啦隊女神高橋佳帆：因為太好了

▲從3歲開始練古典芭蕾的高橋佳帆，第一份正職工作就是夢想中的啦啦隊。（圖／記者林士傑攝／CTWANT提供，下同）

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職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，今年增添25歲的日本生力軍高橋佳帆。高橋佳帆透露，同為莉奈文創的師姐林襄在日本非常有名，原本是東北樂天金鷲啦啦隊一員的她，去年7月來台交流，看到台灣啦啦隊的應援方式，更加下定決心要加入樂天。於是她向球隊毛遂自薦，今年5月以樂天女孩交流生身分來台發展。

高橋佳帆從3歲開始學習古典芭蕾。長大後，她看到弟弟打棒球，便萌生了進入啦啦隊的念頭。因為她對表演充滿熱情，之前曾參加靜岡縣富士市觀光大使的選拔活動。在30位參賽者中，僅選出2位大使，其中一位正是高橋佳帆。出社會後，她也如願以償，加入了她夢寐以求的職業——「日本東北樂天金鷲啦啦隊」。

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▲去年7月來台交流後，高橋佳帆10月又再訪台，更加確定想加入樂天女孩。（圖／翻攝自高橋佳帆IG）

去年7月，高橋佳帆跟隨日本球隊來台交流，當時她和樂天女孩同台演出，對台灣的應援方式深刻印象。事隔3個月，她獨自訪台觀光，把大半時間獻給球場，還帶伴手禮探班樂天女孩，當時會日文的禹菡熱情歡迎她，讓高橋佳帆加深來台發展的念頭，「我覺得台灣的人很溫柔，所以我愛台灣，也想體驗在國外工作，覺得可以生活在這裡。」好在日本球隊也很支持她的決定，並引薦高橋佳帆成為樂天女孩交流生。

▲高橋佳帆來台後常靠著筠熹幫溝通啦啦隊工作，還指導她跳舞，讓她感激又不好意思。（圖／記者林士傑攝）

實際訪台後，高橋佳帆坦言因為自己中文不好，容易想很多，台灣人獨有的熱情，有時讓她不太習慣。她十分感謝經紀人給予的幫助，也點名曾到日本發展的筠熹，經常幫忙溝通啦啦隊工作，還會教她跳舞，其餘女孩也會跟她分享租屋處附近高CP值的美食店，「因為太好了，我覺得為什麼給我這麼多東西，感到有點不安」，但也多虧女孩們的熱情，讓高橋佳帆在台的生活很開心。

其實早在去年11月確定來台時，高橋佳帆便開始線上學中文，雖然現在仍需要翻譯軟體輔助，但高橋佳帆反應靈敏，除了艱深的句子外，幾乎都能聽懂關鍵字，也很願意表達。經紀人也透露，高橋佳帆目前在桃園租屋，工作人員只帶她從土城搭過一次捷運到西門，她就學會獨自從桃園北上，且早已解鎖到OUTLET消費、詢問路人搭公車的方法。

▲去年11月開始學中文的高橋佳帆，很懂得表達也聽得懂許多單字。（圖／記者林士傑攝）

但她自招，曾因為中文鬧過笑話，不久前她想叫啦啦隊員「師姐」，卻因發音被誤以為喊「喜帖」，好在筠熹幫忙糾正。但高橋佳帆也發現自己的中文有進步，去年7月訪台交流時，有一位男粉絲寫信給她，當時她開心到差點流淚，但因為對方使用中文書寫，她看不懂信的內容，直到學中文後，她再回頭看信，發現自己竟然看的懂對方表達的內容。最近該名粉絲又送信給她，不離不棄讓高橋佳帆相當感激，「雖然現在在台灣還沒有太多粉絲，但之後想跟粉絲多交流」。

▲高橋佳帆現在已學會自己搭車問路，努力融入台灣人的生活。（圖／記者林士傑攝）

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