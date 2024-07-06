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蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

記者陳芊秀／綜合報導

網紅蔡阿嘎近日被爆出被資深員工蘿拉詐騙，引發網路熱議。一位網友在Threads發文，聲稱蘿拉3、4年前曾與她的丈夫簽租約，對蘿拉的印象是「豪爽姐」。蘿拉得知房東女兒和蔡桃貴的生日只差9天，大方送上數箱嬰兒用品。蘿拉當時說「阿嘎收到的公關品太多，這些很不錯，送給你們」，因此他們對蘿拉留下了良好的印象，還在在節慶時送禮給她，甚至邀請蔡阿嘎的工作室成員享用飲料和點心。

▲▼蔡阿嘎 蘿拉 二伯。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）

▲蘿拉被房東叫豪爽姐，送公關品舉動曝光。（圖／翻攝自FACEBOOK／蔡阿嘎）

該位網友還提到，曾看過蔡阿嘎在蘿拉家中開箱一卡車名牌包的影片，當時只覺得蔡阿嘎對員工非常好，並認為蘿拉的薪水一定很高，才能購買這麼多名牌包。然而，她與金融界的朋友討論後，才得知「名牌買越多的人，其實風險都很高，除非原本家境就很富裕，不然一旦有了買名牌習慣，或者瞬間買了很多奢侈品，通常出事率都很高」。

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一位金融界網友分析，蘿拉的個人問題其實是小事，真正的大問題在於公司的內控機制。該網友認為，蘿拉的行為反映出人性的一面，換了其他人也可能會作出同樣的事情。「真正有問題的是公司內控機制」，公司需要檢視哪些環節出了問題，讓員工有機可乘。

網友強調不是在檢討受害者，而是要「把一件壞事變好事」，從中學習，也算是有所收穫。

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