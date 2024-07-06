遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

記者陳芊秀／綜合報導

外科名醫江坤俊醜聞連環爆，昨日（5）傳出性騷擾《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，主播為此向高層反應，電視台回應時證實：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查。」而鄭凱云6日更新社群動態發聲。

▲名醫江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云，電視台證實曾召開性平會議調查。（圖／翻攝自臉書／健康2.0、鄭凱云）

鄭凱云發文：「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛和溫暖！」她透露正在渡假，最後寫下「願上天眷顧……每一個善良、正直、認真的人！」同時她曬出與家人在國外的合照，笑容燦爛。據《中時新聞網》報導，江坤俊過去擔任《健康2.0》固定來賓時，私下多次發曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，還會試圖肢體碰觸，她忍無可忍向高層反應，並拒絕與人品有問題的人合作。

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▲鄭凱云發文。（圖／翻攝自臉書／鄭凱云）

TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」