ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

記者陳芊秀／綜合報導

外科名醫江坤俊醜聞連環爆，昨日（5）傳出性騷擾《健康2.0》主持人、TVBS當家主播鄭凱云，主播為此向高層反應，電視台回應時證實：「曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查。」而鄭凱云6日更新社群動態發聲。

▲▼鄭凱云發文。（圖／翻攝自臉書／健康2.0、鄭凱云）

▲名醫江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云，電視台證實曾召開性平會議調查。（圖／翻攝自臉書／健康2.0、鄭凱云）

鄭凱云發文：「感謝大家雪片般的關心，收到滿滿的愛和溫暖！」她透露正在渡假，最後寫下「願上天眷顧……每一個善良、正直、認真的人！」同時她曬出與家人在國外的合照，笑容燦爛。據《中時新聞網》報導，江坤俊過去擔任《健康2.0》固定來賓時，私下多次發曖昧、性騷擾簡訊給鄭凱云，還會試圖肢體碰觸，她忍無可忍向高層反應，並拒絕與人品有問題的人合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭凱云發文。（圖／翻攝自臉書／健康2.0、鄭凱云）

▲鄭凱云發文。（圖／翻攝自臉書／鄭凱云）

TVBS向《ETtoday星光雲》做出回應：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

潔哥見蘿拉事件有感！簽行銷公司「案子變超少」揭內幕：鬼故事很多

潔哥見蘿拉事件有感！簽行銷公司「案子變超少」揭內幕：鬼故事很多

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光

直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光

(G)I-DLE雨琦突發文「我不要了」：不跟爛人爛事糾纏！　網憂續約卡關

(G)I-DLE雨琦突發文「我不要了」：不跟爛人爛事糾纏！　網憂續約卡關

金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥

金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查

蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

潔哥見蘿拉事件有感！簽行銷公司「案子變超少」揭內幕：鬼故事很多

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光

(G)I-DLE雨琦突發文「我不要了」：不跟爛人爛事糾纏！　網憂續約卡關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江坤俊, 鄭凱云

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎一家離台！　機上收帥空少「暖心紙條」…二伯護家人PO文
  2. 小孟老師／7月6日星座運勢　魔羯血拚日「遇折扣機率↑↑↑」
  3. 遭江坤俊性騷！主播鄭凱云首發聲：上天眷顧正直的人　電視台調查
  4. 謝京穎新婚1月飄孕味！　摔樓梯用替身…發文「倒數計時」親回應
  5. 潔哥見蘿拉事件有感！簽行銷公司「案子變超少」揭內幕：鬼故事很多
  6. 琳妲昔遇經紀人A公關品！　揭離譜對話無奈嘆：有錢使鬼推磨
  7. 直擊／泰民衣服當眾被扯壞！　「私密部位意外露出」萬人全看光
  8. 老司機哭了！AV女神美谷朱音「無預警宣布引退」：不留任何遺憾
  9. 江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云！她憤怒反應高層「拒絕合作」　電視台證實了　
  10. 25歲正妹導演自爆紓壓怪癖　藏「色彩」玄機打造駭人懸念

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366