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獨家／男團All in 5才成軍3年爆拆夥！　「單飛不解散」公司證實未續約

記者蔡琛儀／台北報導

男團All in 5於2021年由節目《Be The One A級戰場》中出道，由承恩 、裕城、傑銘、柏安、哲瑋，去年團員裕城宣布退團，今年2月新成員多多才剛加入，沒想到近日卻傳出All in 5疑似解散，不僅All in 5的官方社群網站已許久未更新，團員各自的社群網站上留的聯絡窗口都換掉，更是啟人疑竇。

▲▼All in 5。（圖／翻攝IG／allin5.official）

▲All in 5於2021年成軍，新成員多多（後排右一）今年2月月才加入。（圖／翻攝IG／allin5.official）

All in 5當年出道就推出數位單曲、迷你專輯，並舉辦小型簽唱會，2022年還在Zepp New Taipei舉行售票演出，公司也為他們打造專屬團綜，累積不少粉絲。

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對此，所屬神樺娛樂坦言，All in 5在去年10月從必應創造轉簽到子公司後延續的合約只到今年六月底，因此合約到期後並未續約，團名如今還是會保留，未來若有其他工作邀約，也會與他們採優先合作關係，但若團員在期間內各自找到新公司也予以尊重。

據悉，目前團員單飛後各自發展新事業，第一個退團的裕城最近加入由羅志祥、婁峻碩擔任導師的選秀節目《SCOOL》擔任學員，繼續圓未完的偶像夢，傑銘則是改走直播唱歌路線。不過他們在IG的頭銜，依然沒有將All in 5拿下，只是未來何時才能再合體露面也成未知數。

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