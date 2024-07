獨家／男團All in 5才成軍3年爆拆夥！　「單飛不解散」公司證實未續約

記者蔡琛儀/台北報導

男團All in 5於2021年由節目《Be The One A級戰場》中出道,由承恩 、裕城、傑銘、柏安、哲瑋,去年團員裕城宣布退團,今年2月新成員多多才剛加入,沒想到近日卻傳出All in 5疑似解散,不僅All in 5的官方社群網站已許久未更新,團員各自的社群網站上留的聯絡窗口都換掉,更是啟人疑竇。

▲All in 5於2021年成軍,新成員多多(後排右一)今年2月月才加入。(圖/翻攝IG/allin5.official)

All in 5當年出道就推出數位單曲、迷你專輯,並舉辦小型簽唱會,2022年還在Zepp New Taipei舉行售票演出,公司也為他們打造專屬團綜,累積不少粉絲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此,所屬神樺娛樂坦言,All in 5在去年10月從必應創造轉簽到子公司後延續的合約只到今年六月底,因此合約到期後並未續約,團名如今還是會保留,未來若有其他工作邀約,也會與他們採優先合作關係,但若團員在期間內各自找到新公司也予以尊重。

據悉,目前團員單飛後各自發展新事業,第一個退團的裕城最近加入由羅志祥、婁峻碩擔任導師的選秀節目《SCOOL》擔任學員,繼續圓未完的偶像夢,傑銘則是改走直播唱歌路線。不過他們在IG的頭銜,依然沒有將All in 5拿下,只是未來何時才能再合體露面也成未知數。