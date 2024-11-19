劉德華、鄭秀文驚喜合體！　突擊大擁抱回憶殺「全場沸騰」

記者蕭采薇／台北報導

香港災難片《焚城》由劉德華主演，儘管最佳銀幕情侶搭檔鄭秀文此次沒有合作，但特別抽空買票支持電影，更去突襲劉德華的映後活動，見到好友立刻先送上大擁抱。鄭秀文的出現不但另全場觀眾沸騰，就連一眾新演員見到她都興奮到說不出話來。

▲鄭秀文驚喜突襲劉德華新片《焚城》的映後活動。（圖／華映提供）

鄭秀文驚喜突襲劉德華新片《焚城》的映後活動，她說：「電影非常精彩，故事很好，又很緊湊，同時也讓我感動，而且我好滿意劉德華的演出。」她大方表示雖然自己沒有演出，但想給20多年的好友劉德華和所有演出的演員一份支持，也希望觀眾可以繼續支持香港電影，更特別點名讚美了何啟華救人的戲，「你那場戲的表現讓我很感動，演得好好！」

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▲鄭秀文驚喜突襲劉德華新片《焚城》的映後活動。（圖／華映提供）

《焚城》在香港話題滿滿，台灣票房也賣破1200萬台幣，除了劉德華與莫文蔚的對手戲成為影迷焦點，更讓許多扮演消防員的香港新演員知名度大開，其中，扮演劉德華女兒的許恩怡更是星二代，她的媽媽是香港80年代充滿陽光氣息的女星柏安妮，母女眉宇間非常相似，讓她的演出更受矚目。

▲鄭秀文驚喜突襲劉德華新片《焚城》的映後活動。（圖／華映提供）

扮演劉德華女兒的許恩怡，是當年影歌雙棲女星柏安妮的女兒，柏安妮以陽光混血的美麗面容，80年代在香港快速走紅，被鬼才監製黃百鳴相中，組成開心少女，而台灣觀眾都對她和周星馳及張學友合作演出的《咖哩辣椒》印象深刻，更曾和永遠的巨星張國榮合唱過國語歌曲《兜風心情》，是傳唱度極高的機車廣告歌曲，更是台灣約會節目鼻組《來電50》的主題曲，曾經紅極一時。

▲劉德華（左）片中女兒許恩怡（右），其實是混血女星柏安妮的女兒。（圖／華映提供）

但她選擇急流湧退，現在20歲的女兒許恩怡已開始展現演技才華，3年前演出電影《燃野少年的天空》獲得東京國際電影節的最佳新人獎，在《焚城》中則是成為劉德華一直掛念的女兒，面對劉德華、白宇及吳彥姝等實力派演員，她的演出自然，頗有大將之風，《焚城》將於11月8日上映。