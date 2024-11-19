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高顏值質感女團掀時尚潮！「ELL＆s」出道代言狂接

記者許逸群／台北報導

全新女團「ELL&s」自從在熱門選秀節目《未來少女》中，便以其卓越的音樂才華、獨特的舞台魅力以及無可挑剔的顏值，吸引各界的關注。不僅如此，顏值與質感兼具的她們，音樂風格結合時尚，才剛起步便引起了時尚圈的熱烈反響，立即受到各大設計師與時尚品牌的青睞。

▲▼女團ELL&amp;s受邀出席時尚活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲女團ELL&s受邀出席臺北時裝週。（圖／KJM娛樂提供）

「ELL&s」先前於台北時裝週亮相時，便吸引了眾多媒體的目光，並受到了T fashion的邀請，擔任了時裝週的秀展宣傳大使。這是「ELL&s」首次以藝人身分登上時尚盛典舞台，穿著出自設計師葉佳靜之手的服裝品牌，走上T fashion的舞台，展現了她們超凡的氣質與風格。

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除了走秀，她們更進一步展現了與時尚完美結合的藝術性，不僅進行了服裝展示，還為觀眾帶來了一場視覺與音樂的雙重饗宴。成員們在舞台上以精緻的舞蹈編排及高質感的演出，巧妙融合服裝展示與音樂演繹，打造出一場層次分明、富有藝術價值的秀場演出，令人印象深刻。

▲▼女團ELL&amp;s受邀出席時尚活動。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼女團ELL&s受邀出席各大時尚場合。（圖／KJM娛樂提供）

▲▼女團ELL&amp;s受邀出席時尚活動。（圖／KJM娛樂提供）

隨著在時裝週的精彩亮相，她們立即受到整個時尚圈的青睞。她們受到多位知名設計師品牌的青睞，還受邀出席了多場大師級品牌秀。「ELL&s」的出道與音樂表現無疑是其一大亮點，但她們迅速進軍時尚界的速度同樣讓人驚豔，也使得她們接到了來自各大時尚百貨的代言邀約。

全新女團「ELL&s」是來自熱門選秀節目《未來少女》中，最終集公演冠軍隊「日光之橙」延伸而出的小分隊。繼節目中其他各隊已陸續出道，她們於7月帶著全新單曲《Elevatah》以嶄新形象重磅登場即展獲音樂界好評，由成員玉歆Theia擔任隊長，切里Cherry擔任副隊長，加上艾許Ashlee、閃閃Shan、若熙Rosie共同組成。

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未來少女, ELL&s, 女團

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