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謝盈萱親揭「唐老鴨神演技」秘辛！　心疼《影后》林廷憶被罵：不要太入戲

記者蕭采薇／台北報導

影集《影后》當中的怨偶謝盈萱、薛仕凌，19日合體受訪，飾演兩人戲中小三「史艾瑪」的林廷憶，因為在海外拍戲，不過也線上參與。謝盈萱被問到是否曾親手處理過小三，她坦言：「我覺得事情永遠沒有完全的黑跟白，尤其到了這年紀。」兩人更驚喜跨海為林廷憶慶生，謝盈萱更不忘喊話：「記得幫姐代購！」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《影后》薛仕凌、謝盈萱合體受訪，還帶著「小三」林廷憶立牌一同出席。（圖／記者林敬旻攝）

劇中一段謝盈萱以唐老鴨的聲音向薛仕凌質問婚外情的戲份引起全網熱烈討論，而關於唐老鴨與米老鼠神來一筆的台詞，大家好奇是不是謝盈萱的即興發揮，對此謝盈萱表示，這其實是原始劇本中的台詞，「當天拍吵架拍了很久，那是大概至少三頁起跳的場次，還要試鼻孔裡的血包，拍到流鼻血的時候，大家其實都累了，我當時也希望那個take能夠一次ok。」

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▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《影后》薛仕凌、謝盈萱戲中是怨偶，戲外則相敬如賓。（圖／記者林敬旻攝）

薛仕凌則表示：「因為這場爭執戲是兩個角色的關鍵場次之一，所以滿耗精神的，但我記得我當時滿過癮的，自己在看最後成品的時候，除了因為戲而產生的激動外，還能感受到一股心跳很快的快感，很幸運和榮幸能跟大家一起共事。」

至於是否曾親手處理過「小三」，謝盈萱沒有正面回答，但表示現實世界不會是非黑即白，「所以我還是會先聽一下對方說法，會不會原諒也要看是什麼情況？」至於薛仕凌飾演的李子齊，在看史艾瑪的戲份時默默流下眼淚，究竟是為了什麽而哭？對此薛仕凌表示：「希望交由觀眾們去自由解釋。」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《影后》謝盈萱揭露「唐老鴨」神演技幕後秘辛。（圖／記者林敬旻攝）

此外一場薛亞之對著自家藝人黎芯妮發洩情緒的真心話，同樣令觀眾動容。謝盈萱分享：「我在看劇本的時候也很擔心那場戲，因為那是老薛第一次把自己扛不住的部分發洩出來，跟面對胖姐那種半開玩笑的發洩不一樣，她想做好所有的事，想要面面俱到，但卻得到多數人的不理解，我覺得是無力感吧，是對所有事的無力感。也很感謝庭妮在停車場陪我共同完成那場戲。」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《影后》薛仕凌、謝盈萱合體。（圖／記者林敬旻攝）

「黑化」的史艾瑪也引起網友們熱烈討論，初嚐走紅滋味的林廷憶表示：「很高興大家喜歡這部影集，沒有預料到自己飾演的這個角色會造成討論，心情上有點不知所措，看到大家對角色們有各自的解讀覺得很開心，就算是影視圈外的人也能從中找到感動的部分我想這就是最棒的！」她也笑說，最印象深刻的留言是「史艾瑪都不用繳房租」。

至於艾瑪究竟有沒有愛上李子齊，林廷憶說：「當初看劇本也有同樣的疑問，因為劇本只有把這些場次描繪出來，沒有心境上的線索，所以我問了導演，導演認為艾瑪是真心愛著欣賞自己的李導，我認為這也是關於艾瑪後續最諷刺的部分。」

▲《影后》謝盈萱、薛仕凌媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《影后》薛仕凌演出的李子齊，令不少觀眾牙癢癢。（圖／記者林敬旻攝）

林廷憶解釋：「她第一次發現自己如此堅定想往高處爬的野心，竟敗在喜歡上一個不該喜歡的對象，也因此陷入掙扎吧！但最後艾瑪還是選擇了她的事業。」而對於有些觀眾上升到演員，謝盈萱則特別為她說話：「站在演員的角度來說，廷憶是做好角色該做的事，她是個非常可愛認真有才華的演員，大家不要太入戲啦！」

 

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影后, 謝盈萱, 薛仕凌, 林廷憶, 薛亞之, 史艾瑪

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