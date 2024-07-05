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曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415） 

▲日本AV女優美谷朱音宣布將於2025年7月19日引退。（圖／翻攝akanemitani0415）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本AV女優美谷朱音（舊藝名為美谷朱里）因精湛的演出，獲得「騎乘位天才」的封號，身受粉絲喜愛。然而，美谷朱音今無預警宣布引退的消息，讓不少網友傻眼。

美谷朱音5日在社群發文表示，「我，美谷朱音決定在一年後的2025年7月19日從AV女優的身份引退！我會努力讓這一年不留遺憾，謝謝大家的支持」。

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▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

▲▼美谷朱音。（圖／翻攝akanemitani0415，下同）

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

消息傳回台灣後，讓網友非常感慨，「悲痛，好用的屁屁」、「那個尻、那個腹肌、那個腿」、「X！那個最頂的肉體要引退了喔」、「哭啊～她跳舞也好看欸」、「嗚嗚我老婆」、「有部是vr在你前面跳舞，超頂」、「太難過了」、「美谷演技很棒，非常好用」。

據悉，美谷朱音今年27歲，2017年以女大學生的身分出道，以每個月5部作品的頻率出片，短短1年就累積超過100部作品，也因入行前就有跳舞的資歷，因此在AV表現騎乘位的排名之中，時常排行靠前並獲得大讚，也被網友封為「騎乘位天才」，2023年也曾來台參加「台北國際成人展」。

▲▼曾來台參展！「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲傻眼：悲痛。（圖／翻攝akanemitani0415）

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美谷朱音, AV女優, 引退, 演技, 粉絲

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