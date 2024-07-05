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魏德聖敗訴面臨法拍！《BIG》童星鄭又菲暖心安慰　「私下都有關心」

記者蕭采薇／台北報導

台北電影獎5日舉辦入圍酒會，提名「最佳新演員」林怡婷、尹茜蕾、鄭又菲、楊富江出席。其中演出《BIG》鄭又菲今年才要升六年級，卻已展現大將之風。該片導演魏德聖近來控告「中影董事長」郭台強詐欺敗訴，鄭又菲說：「我們都有互相鼓勵。」

▲台北電影獎「最佳新演員」提名者（左起）林怡婷、鄭又菲、尹茜蕾及楊富江。（圖／台北電影節提供）

▲台北電影獎「最佳新演員」提名者（左起）林怡婷、鄭又菲、尹茜蕾及楊富江。（圖／台北電影節提供）

魏德聖今年同樣以《BIG》入圍最佳導演獎和最佳編劇獎，鄭又菲說：「我們私下都有關心，有傳訊息和打電話。」鄭又菲透露同學不太知道她有入圍，反而是粉絲會私訊：「台北電影節加油！」身為童星的她，雖然老師也知道其身份，「但就是當我是一般人，沒有特別喜歡，也不會刁難我。」

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台越混血的楊富江，首次入圍台北電影獎，她說：「新鮮感滿大的，大開眼界的那種。」不過她跟爸爸說自己入圍，父親只回他一個「讚」的貼圖，楊富江笑說：「爸媽比較淡定，他們對戲劇和演員生活，比較不熟悉。」

▲《雪水消融的季節》獲得台北電影獎「媒體推薦獎」。（圖／台北電影節提供）

▲《雪水消融的季節》獲得台北電影獎「媒體推薦獎」。（圖／台北電影節提供）

被問到最想在典禮上看到的影人？林怡婷害羞的說：「我上次看電影有遇到林柏宏，他就坐在我後面，真的好帥喔！」尹茜蕾則說，她國中的時候最喜歡的作家就是九把刀，上週就在「國際新導演」頒獎典禮上遇到對方，尹茜蕾興奮的說：「我超開心的！」也成功獲得合照。

2024台北電影節5日晚間舉行台北電影獎入圍酒會，現場還宣布《老狐狸》獲台北電影獎觀眾票選獎、探討生命議題的紀錄片《雪水消融的季節》獲媒體推薦獎；台灣電影行銷獎也公布得獎名單，將鍾馗信仰發揚光大的國片《粽邪 3：鬼門開》抱回最佳電影行銷，最佳預告片歸於《疫起》，《老狐狸》獲最佳海報。

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台北電影節, 台北電影獎, 林怡婷, 尹茜蕾, 鄭又菲, 楊富江, BIG, 魏德聖

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