大元預告「禮服滿厲害」要給鼓鼓驚喜！　陳意涵秒嗆：我們情趣可多了

記者蕭采薇／台北報導

台北電影獎即將在6日頒獎，5日舉辦入圍酒會。「最佳女配角」陳意涵、曾珮瑜、劉奕兒、湯詠絮、林艾璇（大元）全部出席。以新人之姿入圍的湯詠絮，父親是台灣電影圈著名錄音師，和陳意涵也是舊識。陳意涵當場被虧是「阿姨」，她故作生氣大喊：「你們才老咧！」

▲「台北電影獎」最佳女配角入圍者（左起）劉奕兒、湯詠絮、林艾璇、曾珮瑜與陳意涵在入圍酒會上同台。（圖／台北電影節提供）

「最佳女配角」是當晚唯一全部入圍者到齊的組別，湯詠絮透露：「我小時候就很喜歡她（陳意涵）！」能和姊姊們一起入圍，也讓她直呼大家都很漂亮：「我非常害羞！Super Shy！」陳意涵則回應：「我們都靠演技，不靠顏值！」

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曾珮瑜以《周處除三害》入圍「最佳女配角」，不過她當初並未報名，而是在評審討論後特別加入，但事後也引起部分網友討論。曾珮瑜回憶入圍當天的心情，她坦言：「我根本不知道是那天（公布），後來才知道原來是這樣子提名，滿意外也很開心。」但對於網友的討論，曾珮瑜僅低調表示：「有聽說以往過去都有這樣的先例。」

▲曾珮瑜以《周處除三害》入圍北影「最佳女配角」。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



林艾璇（大元）首度入圍電影獎項，自己保持平常心，「可以跟這麼優秀的演員們入圍，已經很開心。」反而是未婚夫鼓鼓給她很大壓力，「讓我覺得沒拿會害他很失望。」而當天鼓鼓也有工作，無法陪伴到現場。大元說：「我有跟說他說紅毯禮服滿厲害，之前沒有給他看過，給他一個驚喜。」

▲「大元」林艾璇在《愛的噩夢》飾演小三。（圖／華映娛樂提供）

大元語氣甜蜜，同場另一位人妻陳意涵也被虧「還有這種情趣嗎？」陳意涵回答：「我們情趣可多了！剛結婚需要嗎？」大元回應：「我們交往11年欸！」陳意涵立刻回嗆：「我生兩個小孩耶！」不過導演老公許富翔的浪漫在其他方面，陳意涵說：「他說拍一部給我得，但欠我太多部了，可能這輩子後來都要拍我的戲。」

▲陳意涵以《小曉》入圍北影「最佳女配角」。（圖／記者黃克翔攝）

但陳意涵也開玩笑說：「大家各走各的路啦！關鍵的時刻再合體。」劉奕兒則是繼金馬後再次入圍，這回反而更有安全感。至於男友洪天祥是否有鼓勵？她笑說：「他有說恭喜！」台北電影獎將於6日正式頒獎。