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二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎月初發出聲明，正式宣布開除資深員工蘿拉，消息曝光後引發外界討論，昨（4）日他上傳一段影片還原對方被開除的真正原因。為此，二伯事後也在社群吐露心聲，揭露對方2行為後感嘆寫下：「天大的背叛。」

▲（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

▲二伯平時會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

二伯提到，在創業初期，各種困難需要依靠彼此的信任和支持才能度過，她感謝這份支持，並選擇相信合作夥伴。然而，當他們財務狀況並不寬裕時，蘿拉表示需要借款大筆金額。面對她的質疑，老公蔡阿嘎毫不猶豫地答應了，他對她說：「她有需要。」

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▲（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲二伯發文感嘆遭蘿拉背叛。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

然而，事情並非如二伯所期望的那樣順利發展，行事曆顯示蘿拉請假回家照顧父親，但他們卻發現公司的帳號在海島國家被登入使用。為此，他們告訴自己：「她只是愛玩，不影響工作就好。」最終在發現遭到背叛後，他們本希望蘿拉能給出解釋或誠意的解決方案，但等來的卻是對方找律師來耍弄他們一個下午。

▲（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

▲二伯發文寫下創業辛酸。（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

為此，二伯深感痛心，她在文中寫道：「選擇信任就跟選擇善良一樣是種選擇。被徹底的背叛和欺騙是最不願意看到的結果。」貼文曝光後，再度掀起網友討論，不少人紛紛朝聖按讚，同時也寫下「真替你們難過」、「辛苦你們了」的留言安慰二伯。

【二伯臉書全文】
新創公司創業初期的各種困難，是必須依靠彼此的信任和支持才有可能開花結果，我們感念這份支持所以選擇信任。
在我們並不寬裕的時候，她表示需要借款大筆金額，面對我的質疑 先生仍然二話不說的答應了。他說：她有需要。
行事曆顯示：請假回家照顧父親的狀態下。發現公司的帳號在海島國家登入使用中，我們告訴自己，她只是愛玩，不影響工作就好。
在發現這天大的背叛後，我們依舊期待一絲絲的解釋或是誠意的解決方案，但換來的確是找了律師來狠狠的耍了我們一個下午。
選擇信任就跟選擇善良一樣是種選擇。被徹底的背叛和欺騙是最不願意看到的結果。

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關鍵字

網紅, YouTuber, 蔡阿嘎, 二伯, 蘿拉

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