YTR黃小愛「3個月甩30KG」激瘦撞臉A-Lin！　對比影片曝光

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber黃小愛以百變造型走紅，常以女裝入鏡的他，頻道上多以日常開箱、購物等影片為主題，自今年3月開始下定決心瘦身的她，靠著嚴格的飲食控管，成功甩掉了30公斤的肉，瘦下來自信再升級的她，越來越樂意在社群發出個人照，日前她便剪輯了一隻短片，紀錄減肥前後差異，鼓勵想瘦身的粉絲「我可以，你也可以！」

▲黃小愛努力瘦身，減掉了30公斤的體重。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

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黃小愛4日在Instagram曬出一支短片，紀錄了她尚未減肥前與減肥成功後的對比影片，影片中可以看到她從以前有著雙下巴的厚片身材，經過整整3個月的努力後，甩掉了30公斤的體重，整個人小了好幾號，臉蛋跑出了尖下巴，美貌升級，她強調「不管哪個時期我都一樣很愛自己喔～希望也讓你有改變的動力」，目前距離目標體重只剩下5公斤，鼓勵粉絲「給自己一次改變的機會，我可以你也可以」。

▲黃小愛希望鼓勵粉絲一起瘦身。（圖／翻攝自黃小愛Instagram）

其中一張照片能看到黃小愛瘦下來後，兩條腿可以穿進以前牛仔褲的一支褲管中，超扯對比也讓網友紛紛湧入讚賞「太勵志了 好感動喔」、「超佩服小愛的毅力，妳超棒」、「完蛋，小愛變小小愛了」、「謝謝你給我動力」，甚至有不只一名網友認為她瘦下來的臉蛋神似歌后A-Lin。