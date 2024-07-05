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林瑄為野東西「罕見挑戰演床戲」！　連哭2小時：很心疼

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾樂團「野東西」曾奪下第13屆金音獎最佳搖滾專輯，推出全新單曲〈上帝〉，MV邀請人氣網紅林瑄擔綱主演，她首度獨自演出，還有床戲、哭戲，談到第一次聽到這首歌，她形容：「第一個感受是自己像躺在一片宇宙星空中，很安靜的被黑夜星星包覆著，有一種憂鬱又療癒的感覺，面對自己最脆弱的地方與靈魂共存，讓自己好好打開。」

▲▼搖滾樂團「野東西」〈上帝〉MV邀來人氣網紅林瑄跨刀拍攝。（圖／茶地影業有限公司提供）

▲搖滾樂團「野東西」〈上帝〉MV邀來人氣網紅林瑄跨刀拍攝。（圖／茶地影業有限公司提供）

為了演獨角戲，林瑄為此做足功課，「像是翻開日記本，重新審視角色扮演每個心理狀態，以往拍攝劇情都有對手和我一起，這次只有自我獨白，算是新挑戰。」開拍前她還寫了一篇故事日記給角色，用角色跟自己對話，「讓她打開內心的潘朵拉盒，和我一起勇敢釋放與面對，不過連續哭了兩小時後，真的有點心疼這個角色。」

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林瑄大力稱讚野東西的音樂作品：「很喜歡他們的音樂充滿靈魂的自我，不管是搖滾類或是抒情類都保有自己獨特的嘶吼吶喊，會忍不住融入旋律和節奏中！還有，真的很喜歡母語的每首歌，用自己的語言傳遞是最棒的方式。很期待！第一次跟樂團合作！要跟好多人對話，一起玩的感覺真的很熱鬧！」她也期許未來雙方能有更多的合作可能，還相約未來要去蘭嶼。

▲▼搖滾樂團「野東西」〈上帝〉MV邀來人氣網紅林瑄跨刀拍攝。（圖／茶地影業有限公司提供）

▲林瑄為了演獨角戲做足功課。（圖／茶地影業有限公司提供）

野東西樂團由主唱阿良、吉他手傑克、吉他手賽克和鼓手海尼根組成，〈上帝〉是他們把原本的母語創作，特別填上中文詞後重新詮釋，對於這個新版本想傳遞的訊息，吉他手傑克表示：「希望這首歌可以讓更多人聽到，有些人可能不聽母語，也想讓大家知道我們真的一路走來很辛苦很好玩。」鼓手海尼根說：「中文詞一直都是華語歌曲的核心價值，中文詞能夠把抽象的情感最大化的表達出來，也是希望聽眾能夠感受的更深。」主唱阿良打趣說：「主要想傳達日子再苦，蛋蛋夾一下就過了！」

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