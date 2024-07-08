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小孟老師／7月8日星座運勢　天蠍收禮物囉！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：謙虛婉轉必修
感情：異性緣相當好
財運：用心規劃投資
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊

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雙子座

工作：人際圈得擴展
感情：戀愛有所突破
財運：商務洽談順利
幸運色：紅色
貴人：天秤
小人：獅子

天秤座

工作：有效化解紛爭
感情：個人心態良好
財運：管理戶頭錢財
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：放手做手中事
感情：相處嚐到甜頭
財運：購物做好預算
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍

金牛座

工作：綠色植物定心
感情：打扮亮眼型象
財運：看中不錯商機
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：雙子

處女座

工作：工作有好成績
感情：善解人意助人
財運：積極理財得財
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：易有創作出爐
感情：向外拓展交友
財運：投資熱情增加
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：處女

天蠍座

工作：扮演調解角色
感情：人氣指數上升
財運：得到心怡禮物
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手

雙魚座

工作：意見易得認同
感情：細心處理愛情
財運：低預算好品質
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：做好分內事情
感情：添增自己魅力
財運：投資長線獲利
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙魚

獅子座

工作：閱讀激發靈感
感情：向外遇見桃花
財運：做好分析管理
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：魔羯

射手座

工作：善於化解糾紛
感情：愛情把握分寸
財運：花少錢大享受
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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