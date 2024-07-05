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獨／小炳女兒自立打工念大學！問1句話讓小炳崩潰大哭　自責對不起她

記者葉文正／台北報導

剛從戒毒村回歸，小炳說村內九點就關燈：「大家晚上沒事幹，也不能用手機，我進去三個月就可以打電話，我就打電話給我女兒，跟她說我很好很棒妳不要擔心。」沒想到女兒央央一句話立刻讓他崩潰，自責對不起她，畢竟女兒大學時期幾乎都是自己打工完成學業。

▲▼ 小炳專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 小炳談對女兒的虧欠。（圖／記者黃克翔攝）

女兒從小就很優秀，讀書也不需要小炳操心，兩人通上話後，「我女兒就說，爸你為什麼會這樣傷害自己，我說我就是愛喝而已，她問是不是因為養我，壓力很重，然後才喝酒，如果我不在的話，你是不是就不用喝酒面對自己的壓力了？」讓小炳崩潰大哭，相當自責。

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▲小炳為了大炳跟陌生人打架。（圖／翻攝自臉書 ／余俊賢）

▲小炳曾為了大炳跟陌生人打架。（圖／翻攝自臉書 ／余俊賢）

小炳約有一年半時間不在家，如今女兒已要念大四，「我剛剛去時她才大二，她都是自己打工賺生活費，我弟也很支持她，我最自責的是，喝酒的人是我，受苦的人卻是她，他跟我說老爸你要想你喝酒原因是什麼，還問說『是因為我嗎，因為成為單親爸爸讓你壓力很大，才會用酒精傷害自己，如果我不存在，你是否就不會這樣了』，這是我個人行為，居然傷害家人與身邊朋友。」想起過去種種，他忍不住又淚流滿面。

▲▼ 小炳專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲小炳獲得重生。（圖／記者黃克翔攝）

小炳提到央央的夢想：「她想當舞台劇導演，很多時間都在彩排，我們很多時間沒有遇到，聚少離多，雖然前妻又回來，但她是孩子的媽，孩子要認我不會反對，但女兒是冷處理，對於她當年遺棄我們這件事，雖已過快20年，但我心中難免有恨，想起女兒三歲時跟我要媽媽，我只能抱著她哭，所以即便我對前妻充滿憤怒，我沒有講過她任何壞話，只跟央央說，妳要原諒媽媽離開我們的無奈。」

小炳強調，「我從頭到尾都不是因為央央的關係才喝酒，去年九月，她去村子裡看我，她說了一句話，讓我無法忘記，她說：『爸爸，好想就這樣抱著你一輩子』。」讓他又是難過不已，發誓離開村子後，一定要對女兒更好，父女倆重拾美好生活。

談到跟哥哥大炳的相處，小炳也談到：「我們兩人一起到台北念華岡藝校，很少分開，包括工作一直都是在一起，他離開後我無法接受他不存在這件事，心中記憶跟創傷等心結沒有打開，也常常夢到他，還去看醫生，一個禮拜至少夢到兩次，但我反應很大，一個禮拜就兩次，夢境中我們常常做表演討論劇本，都是過去生活夢境。」

他說大炳已經在上帝身邊，在天國，「我很難忘記，跟他在這世界上發生的任何點滴，我姊較早嫁出去，我弟去國外念書，我們就相依為命，跟大炳每次只要爭執會吵架，他都會為了我和好，放下尊嚴跟我道歉，假裝沒事，跟我示好。」

小炳也說，「為了我們的愛，大炳多數時候放下自己，他在醫院一個月時間，我陪伴他時又無奈又害怕，他的離開我受到超級無敵大的打擊，但我必須馬上站起來，當時我女兒才小五，想到的是要趕快放下難過，把家裡扛住。」

小炳外型跟過去略有不同，他現在在醫美診所當公關，也作直播，「這些年來做很多手術，曾割過雙眼皮，割眼袋，隆鼻，縮嘴唇，墊下巴，也整牙，整圈腹部抽脂，如果一般人這樣大概要一百多萬，因是代言人，我沒有花半毛錢，18歲美容到現在。」希望自己更好看。

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