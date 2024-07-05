LIVE／Xiumin、Chen、輝人要來了！還有大咖男團《ETtoday》全程直播

記者蔡琛儀／高雄報導

高雄啤酒節即將在今天登場，南韓夯團FTIsland、SHINee忙內泰民、EXO燦烈這兩天都已抵達高雄，今（5日）入境的則是明天參與演出的EXO Xiumin、Chen及Mamamoo 輝人；此外，睽違6年訪台的男團Highlight本週六、日將在高雄流行音樂中心海音館開唱，今天也和其他韓星搭乘同一班飛機到小港機場，《ETtoday》將全程直播接機現場。

▼Xiumin（下起）、Chen、輝人將抵達高雄 。（圖／翻攝IG）

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Xiumin今年4月才和同演青春喜劇《社長偶像超市》的主角群一起來台北辦見面會；而Chen則在4月推出首張個人專輯，並於5月首次單飛來台參與拼盤演出；輝人也在4月來台開過演唱會。

此外高雄啤酒節還邀請到FTIsland、EXO 燦烈、SHINee泰民、ZICO、Jessica、泰星Dew等豪華卡司一同共襄盛舉。 華語演出陣容部分，則有宇宙人、麋先生、郭書瑤、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、卓文萱、梁文音、溫嵐、告五人、梁舒涵、蔡詩芸、U:NUS、李翊君、韋禮安等。

▲男團Highlight也將搭乘同一班班機。（圖／翻攝IG）

而男團Highlight出道15年，更是睽違6年全員到齊訪台舉辦演唱會，目前2場高流演唱會的門票幾乎已全數售罄，7日剩餘不到10張，可見他們依然人氣火爆。