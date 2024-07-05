HowHow「同框休傑克曼、萊恩雷諾斯」！　網羨：可以炫耀一輩子

記者顧齊祐／綜合報導

網紅HowHow（陳孜昊）與丹妮婊姐近日前往南韓為電影《死侍與金鋼狼》進行採訪，他們分別在個人社群平台發文，曬出了與主角萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）的合照，貼文一出，馬上引來網友們熱烈討論，能與國際巨星同框讓粉絲都羨慕不已。

▲HowHow、丹妮婊姐同框國際巨星萊恩雷諾斯、休傑克曼。（圖／翻攝自Instagram／@dannybeeech）

4日，網紅丹妮婊姐在個人Instagram帳號發佈了多張與巨星萊恩雷諾斯、休傑克曼的合照，並寫下了：「去韓國採訪死侍跟金剛狼本人，為了這次採訪，瘋狂先就讀了漫威大學一輪。」隨後，HowHow也發佈了貼文，並表示「最萌身高差= = Hugh跟Ryan本人有夠nice」。

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貼文發出之後，馬上引來大批網友熱烈討論，紛紛留言表示：「可以炫耀一輩子」、「太厲害了！能採訪本人！好帥啊！」、「一次收割兩個好萊塢大明星」。兩位網紅能同框國際巨星，讓粉絲都相當地驚訝。

▲丹妮婊姐與HowHow受邀前往南韓為電影《死侍與金鋼狼》進行採訪。（圖／翻攝自Instagram／@dannybeeech）

照片中還可以看到HowHow將頭髮後梳、手黏叉子，扮成金鋼狼的模樣，丹妮婊姐同時也穿上紅色套裝，裝扮起了主角死侍，而萊恩雷諾斯與休傑克曼則靦腆微笑與兩人合影，兩位巨星甚至微彎腰配合HowHow與丹妮婊姐的身高，畫面相當有趣。