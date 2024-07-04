《那些年》台韓跨海合體！　「柯震東站C位」同框TWICE多賢、鄭振永

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會在社群紀錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，最近才發文透露人在韓國的他，今（4）日驚喜公開一張與韓版《那些年，我們一起追的女孩》男女主角的合照，照片曝光後不久，立即掀起討論。

▲柯震東與韓版《那些年》男女主角合照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



透過柯震東分享的合照可見到，他身穿黑色上衣，左手比出V的手勢，站在韓星鄭振永以及TWICE成員多賢的中間，展現輕鬆且俏皮的一面。鄭振永穿著黑色襯衫，對鏡頭露出靦腆的笑容，並舉起右手豎起大拇指；多賢則身穿白色長袖上衣，用左手輕托著臉頰，微笑看向鏡頭。為此，柯震東在文中寫道：「韓版柯景騰、韓版沈佳宜。」並在文末附上3個愛心符號，似乎對於能和2人合照感到開心。

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▲柯震東在IG分享與韓版《那些年》男女主角的合照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

青春國片《那些年，我們一起追的女孩》改編自知名作家九把刀的同名小說，由柯震東、陳妍希主演，除了創下國內票房佳績，也受到海外粉絲喜愛，日前韓版男女主角鄭振永、TWICE成員多賢才在IG分享，彼此身穿校服坐在教室甜蜜對視的劇照，讓許多劇迷相當期待，如今和台版男主角驚喜同框，再度受到各界討論。

▲韓版《那些年，我們一起追的女孩》劇照。（圖／翻攝自Instagram／jinyoung0423）