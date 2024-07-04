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連線／萊恩雷諾斯9歲女兒下禁令　放話：再拍《死侍》就「離婚」

記者蕭采薇／台北－首爾連線報導

被譽為「漫威救世主」的電影《死侍與金鋼狼》，由好萊塢哥倆好萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）、休傑克曼（Hugh Jackman）主演。萊恩雷諾斯坦言，九歲的女兒曾警告，再拍一部《死侍》電影就「離婚」，差點鬧家庭革命。

▲《死侍與金鋼狼》首爾宣傳。（圖／漫威影業提供）

▲萊恩雷諾斯為《死侍與金鋼狼》首爾宣傳。（圖／漫威影業提供）

萊恩雷諾斯、休傑克曼和導演薛恩李維（Shawn Levy），一起前往首爾舉行亞洲記者會。休傑克曼曾被任命為「首爾親善大使」，更是第六度造訪南韓。不過這讓萊恩雷諾斯的女兒不太開心，因為沒辦法一同前往，讓他自嘲：「我是殘酷、無情，而且糟糕的父親！」

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▲《死侍與金鋼狼》首爾宣傳。（圖／漫威影業提供）

▲休傑克曼、萊恩雷諾斯哥倆好，為了《死侍與金鋼狼》一起到首爾。（圖／漫威影業提供）

《死侍與金鋼狼》延續嘴賤風格，片中多次提到兩人是來拯救漫威票房。是否因此感到壓力？萊恩雷諾斯故意說：「沒有壓力！」但坦言「漫威耶穌」的哏，是他和導演薛恩李維的紐約家中寫劇本時，一起想出來的。

休傑克曼是25年來第10次扮演金鋼狼，他說：「很高興回到這裡，尤其是帶著這部電影、這個角色。」也坦言要加入漫威宇宙不容易，「要把《X戰警》宇宙中的角色引入MCU，說服漫威非常困難，必須堅持自己的信念。」

▲《死侍與金鋼狼》首爾宣傳。（圖／漫威影業提供）

▲《死侍與金鋼狼》（左起）導演薛恩李維、萊恩雷諾斯、休傑克曼。（圖／漫威影業提供）

萊恩雷諾斯也分享能演出《死侍》並在全世界受到歡迎時，是他人生中最滿足的時刻之一。但女兒卻一度下禁演令，甚至警告如果再拍一部《死侍》就要跟他「離婚」。萊恩雷諾斯說：「這就是為什麼我六年來，沒再拍《死侍》。他完全占據了我所有生活。我不是抱怨，這是地球上最好的工作，但是的確有犧牲，我犧牲了和家人在一起的時間。」

▲《死侍與金鋼狼》首爾宣傳。（圖／漫威影業提供）

▲《死侍與金鋼狼》萊恩雷諾斯、休傑克曼私底下就是好兄弟，兩人互嘴的風格也延續到電影上。（圖／漫威影業提供）

 

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