和白百何大談格差戀！　肖戰32歲「第一次進夜店」：好尷尬

記者黃庠棻／台北報導

肖戰、白百何主演都會職場愛情劇《驕陽伴我》，兩人跨越年紀與位階隔閡談起姐弟戀。劇中，白百何飾演廣告導演，她曾分享在開拍前，媽媽傳了張曼玉的圖片給她，覺得角色髮型可以參照偶像的樣子，於是就去試，白百何透露雖然戲裡沒有到真實還原，但大概也有幾分模樣。

▲《驕陽伴我》白百何、肖戰。（圖／八大電視提供）

《驕陽伴我》中，白百何事業與婚姻兼得羨煞眾人，但私底下隱忍老公與小模搞曖昧多次後，終究心死決定離婚。她在劇中說道「做為一個導演，你的誘惑比其他男人要多，我能理解，但是我不接受。你真的是好朋友、好搭檔，但你不是一個好丈夫。」一連串金句台詞，深獲劇迷共鳴喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《驕陽伴我》白百何。（圖／八大電視提供）



而肖戰飾演社會新鮮人，白百何是廣告導演，兩人偶遇結緣最後攜手相伴。白百何談到作品中，男女主角相互吸引的地方，從性格、工作和生活的追求有很多一致性，她分析盛陽（肖戰飾）有少年時期的成熟，簡冰（白百何飾）則有成熟期的天真。

▲《驕陽伴我》肖戰。（圖／八大電視提供）



在《驕陽伴我》裡詮釋能量爆發的陽光男孩肖戰，角色活潑外向，與自己私下較安靜的個性截然不同，個人最符合角色是遇到要解決問題、不服輸心態都是一樣的。劇中他被白百何拉去夜店跳舞的橋段，肖戰笑稱他自己和角色盛陽一樣都沒有這方面經驗，拍攝當下發現大家都可以很投入在那個狀態，但他覺得好難啊，「我覺得我可以投入5秒就跳不動了，覺得好尷尬、好想退出，但整個狀態還是很開心的！」《驕陽伴我》5日起，每週一至五晚間10點於八大戲劇台全台首播。