ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

王淨鬼樣嚇壞記者！驚喊：不要看我　張榕容「大法師下腰」頭撞軌道

記者蕭采薇／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》，由陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦主演。4日舉辦媒體首映會，主角們還原片中的「鬼模樣」。王淨片尾的一場戲中，幾乎把整桶血漿到在頭上，：「那是那陣子最冷的一天，那場戲份了兩天拍攝，非常煎熬。」

▲▼王淨出席《鬼才之道》媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲王淨以《鬼才之道》片中女鬼的造型，現身媒體首映會。（圖／記者李毓康攝）

張榕容電影中也有許多不符合人體工學的動作，包含大法師走路、下腰等等，被問到是否親自上陣，張榕容開玩笑說：「我如果做出來現在怎麽可能還在這邊。」不過她的確因為練橋式的動作，身體肌肉練得很結實，「有時候會失去平衡，頭直接撞到現場的拍攝軌道。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張榕容出席《鬼才之道》媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲張榕容要演出「大法師下腰」的動作，頭不小心撞到軌道。（圖／記者李毓康攝）

張榕容先前也為了電影練跑酷，以及前滾、後滾等動作，其中跑酷的難度較高：「我記得有一場戲，本來的那地方沒有地毯，我滑壘出去之後，發現我每次滑都會破一片。」王淨則是全身是血在雨中奔跑的戲，除了非常寒冷外，還下了一陣大雨。

▲▼百白(左起)、姚以緹、王淨、張榕容、陳柏霖、瘦瘦、導演徐漢強《鬼才之道》媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲陰間喜劇《鬼才之道》，由陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦主演。（圖／記者李毓康攝）

而王淨在片中也有許多辛苦的動作戲，包括被車子拖行的畫面。王淨坦言拍攝當下並不會有什麼感覺，反而是回家後才發現，身上多了許多一塊一塊的瘀青。此外她因為扮相太嚇人，訪問時還嚇到記者，直喊：「妳不要看我！」

▲▼姚以緹出席《鬼才之道》媒體見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲姚以緹在片中演出「新生代鬼后」。（圖／記者李毓康攝）

陳柏霖在片中模仿九零年代的偶像又唱又跳，甚至還出了一首主題曲，他笑稱自己恥力全開：「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人。」但隨即自爆該歌曲已上架KTV，完全可以點的到，也讓陳柏霖被拱可以接尾牙表演，歌手的花名「Makoto」，《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

推薦閱讀

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰　製作單位道歉了

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除　1事踩他底線拆夥

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！　隱忍護28年婚姻心酸內幕曝

李芷婷直播「無罩激凸入鏡」狂收噁訊息　錯愕：不穿不是什麼大事

孫安佐還原米砂墮胎真相「認了是快槍俠」！　第一次全說了...對象是她

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

妹失控遭陸女友賞巴掌！花光爸上百萬　薔薔無奈認斷聯：不要助紂為虐

孫安佐SWAG首戰孫鵬也來了！　爆父子和解內幕「符水不是我爸放的」

孫安佐SWAG肉搏戰陳沂！　直問「有沒有性幻想過我」她曝真實心聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鬼才之道, 陳柏霖, 張榕容, 王淨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《超人》三胞胎全校最高！小六長到175cm　鏡頭前吵起來⋯爸無言了
  2. 歐陽靖3歲兒被女同學告白！　天真對話逗樂她：太有愛了吧？
  3. 黃冠智剃平頭身材變超狂！　只穿「一片布丁字褲」操肌過程曝光
  4. 王淨鬼樣嚇壞記者！驚喊：不要看我　張榕容「大法師下腰」頭撞軌道
  5. 《綜藝一級棒》CP被拱結婚！　李子森、杜忻恬絕美婚紗照曝光
  6. 郭書瑤海邊拍3張奇爬照「穿超辣」！　認證攝影師懂拍…網讚：太兇
  7. 野生崔智友「淡妝0遮掩」現身日本街道！　49歲真實狀態曝光
  8. 林心如8歲愛女「身高是全班最高」　曝她才藝…原來是遺傳星媽
  9. 小姊妹遭母誘騙溺亡　張齡予狠批「人渣」：孩子不是財產！
  10. 告五人奪金曲年歌竟被罵翻！　認了「有看到」正面回應：路還很長

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366