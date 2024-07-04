王淨鬼樣嚇壞記者！驚喊：不要看我　張榕容「大法師下腰」頭撞軌道

記者蕭采薇／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》，由陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦主演。4日舉辦媒體首映會，主角們還原片中的「鬼模樣」。王淨片尾的一場戲中，幾乎把整桶血漿到在頭上，：「那是那陣子最冷的一天，那場戲份了兩天拍攝，非常煎熬。」

▲王淨以《鬼才之道》片中女鬼的造型，現身媒體首映會。（圖／記者李毓康攝）

張榕容電影中也有許多不符合人體工學的動作，包含大法師走路、下腰等等，被問到是否親自上陣，張榕容開玩笑說：「我如果做出來現在怎麽可能還在這邊。」不過她的確因為練橋式的動作，身體肌肉練得很結實，「有時候會失去平衡，頭直接撞到現場的拍攝軌道。」

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▲張榕容要演出「大法師下腰」的動作，頭不小心撞到軌道。（圖／記者李毓康攝）



張榕容先前也為了電影練跑酷，以及前滾、後滾等動作，其中跑酷的難度較高：「我記得有一場戲，本來的那地方沒有地毯，我滑壘出去之後，發現我每次滑都會破一片。」王淨則是全身是血在雨中奔跑的戲，除了非常寒冷外，還下了一陣大雨。

▲陰間喜劇《鬼才之道》，由陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦主演。（圖／記者李毓康攝）

而王淨在片中也有許多辛苦的動作戲，包括被車子拖行的畫面。王淨坦言拍攝當下並不會有什麼感覺，反而是回家後才發現，身上多了許多一塊一塊的瘀青。此外她因為扮相太嚇人，訪問時還嚇到記者，直喊：「妳不要看我！」

▲姚以緹在片中演出「新生代鬼后」。（圖／記者李毓康攝）

陳柏霖在片中模仿九零年代的偶像又唱又跳，甚至還出了一首主題曲，他笑稱自己恥力全開：「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人。」但隨即自爆該歌曲已上架KTV，完全可以點的到，也讓陳柏霖被拱可以接尾牙表演，歌手的花名「Makoto」，《鬼才之道》將於8月7日在台上映。