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歐陽靖3歲兒被女同學告白！　天真對話逗樂她：太有愛了吧？

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有一寶貝兒子「新醬」，平時除了會在社群紀錄親子日常外，也不吝嗇與粉絲分享母子倆的對話。最近她就發文透露，兒子放學回家時告訴她，學校有女生喜歡他，不過他不知道對方的名字，讓歐陽靖聽完後相當哭笑不得，「那女生也太有愛心了吧？」

▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖發文分享兒子初戀趣事。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖提到，上週五接新醬放學時，兒子突然告訴她：「媽媽，學校有girl喜歡我耶！」這讓歐陽靖頓時驚訝不已。她問新醬怎麼知道對方喜歡他，新醬則回答：「她就抱我說我喜歡你啊～」，而新醬也抱回去說：「我喜歡妳。」歐陽靖隨即問兒子女朋友的名字，新醬卻說不知道，因為對方是別班的同學，這讓歐陽靖哭笑不得，感嘆那女孩真有愛心。

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▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

歐陽靖還提醒新醬，上學時要記得問那個女孩的名字。不料，週一放學後，新醬告訴媽媽那女孩竟然不知道自己的名字，讓他笑得不亦樂乎。歐陽靖進一步詢問新醬是怎麼問的，新醬說他直接問對方：「Who are you？」結果女孩回答：「不知道啦。」這讓歐陽靖哭笑不得教導新醬，下次應該直接問：「請問妳叫什麼名字。」

▲歐陽靖（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

▲歐陽靖會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／GinOy歐陽靖）

週二放學後，歐陽靖再次問新醬是否有問女孩的名字，結果新醬忘記了，並表示女孩也沒有再來找他。歐陽靖在文末附上一張新醬畫的圖畫，畫中他和女朋友手牽手，還畫上了愛心，顯示這段初戀故事的純真和可愛。貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也紛紛寫下「怎麼那麼可愛」、「純真的童言童語」的留言。

【歐陽靖臉書全文】
上星期五接兒子新醬放學時，他突然對我說：「媽媽⋯學校有girl喜歡我耶～」
為母的大震驚！！！
「你怎麼知道那個girl喜歡你？？」
新醬：「她就抱我說我喜歡你啊～」
媽：「那你怎麼回應？？」
新醬：「我也抱她說我喜歡妳啊～」
媽：「天啊！！你有女朋友了耶！你女朋友叫什麼名字？」
新醬：「我不知道～她是別班的～」
喂～怎麼不知道人家的名字啦！
新醬頭那麼大、講話又很ㄎㄧㄤ，在學校居然會有女生喜歡⋯那女生也太有愛心了吧？
我囑咐他週一上學時要記得問那個girl的名字喔～他說好⋯
結果星期一放學，新醬笑爆說：「媽媽～那個girl不知道自己的名字啦！！怎麼這麼好笑！？」
媽：「ㄜ⋯你是怎麼問的？」
新醬：「我說Who are you？她說不知道啦～（繼續笑爆）」
媽：「欸，哪有人這樣問的啦⋯你明天可以直接問她『請問妳叫什麼名字』嗎？」
好，週二放學的後續，我：「你有問那個girl叫什麼名字嗎？」
新醬：「我忘記了耶～」
媽：「ㄜ⋯那她還有來找你嗎？」
新醬：「沒有耶～」
那她應該也忘記了吧？
以上是3歲兒的初戀（完）
・・・
附圖是新醬上週五回家畫的自己跟女朋友（右邊那個小的是女朋友），他還畫了愛心

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