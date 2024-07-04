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狄鶯「必須非常努力」：後面有群人等著看你笑話！　長文吐信念

記者張筱涵／綜合報導

藝人狄鶯大約以每周一篇的頻率，寫下長文與粉絲分享人生觀，今（2日）則談起了「誠信」，呼籲眾人要記得「可以哭、可以恨，但不可以不堅強」，因為後面有一群人等著看笑話，即使躺著中槍也要姿勢漂亮，認為愛自己和擁有好的心態是最重要的。

▲▼狄鶯。（圖／翻攝自FACEBOOK／狄鶯）

▲狄鶯長文吐心中信念以及信任的重要性。（圖／翻攝自FACEBOOK／狄鶯）

狄鶯提到，人生中無論遭遇多少困難，都可以哭泣、可以憤恨，但唯一不能做的就是放棄堅強，因為只要人還有心，夢想就永遠存在，而且還要更加努力，因為總有一群人在後頭等著看笑話。

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必須得先照顧好自己，對自己更加寬容，狄鶯認為只有保持良好的心態，內心世界才會變得寬廣，才能擁有豁達的生活態度。無論年齡大小都應該要正直做人、誠實做事，他人的信任更是存在的價值，這是絕對不能丟失的。

狄鶯秉持著「失信是人生最大破產」的想法，進一步講述內心信念：「永遠相信，誠信可贏天下，守信方得人心。人之相交貴在真誠，感恩生命中所有遇見。」

【狄鶯臉書全文】

狄鶯
日安
《誠信》
我們要記住，
可以哭，可以恨，
但是不可以不堅強。
心若在，夢就在，
你必須非常努力，
因爲後面還有一羣人
在等着看你的笑話。
即便是躺着中槍，
也要姿勢漂亮！
好好地呵護自己，
對自己好點，
就要有好的心態，
有了好的心態
就會心胸寬廣，
就會豁達
就會有好的心境。
不管你多大的年齡，
堂堂正正做人，
明明白白做事，
永遠不要丟掉
別人對你的信任，
因爲別人信任你，
是你在別人心目中
存在的價值。
失信是人生最大破產，
永遠相信，
誠信可贏天下，
守信方得人心。
人之相交貴在真誠，
感恩生命中所有遇見。

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