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才爆偷吃護理師！江坤俊又遭控「性騷營養師」　本人發聲反擊了

針對爆料，江坤俊回應，絕無性騷。（圖／翻攝自臉書／江坤俊醫師）

▲江坤俊今被爆曾對女營養師性騷。（圖／翻攝自臉書／江坤俊醫師）

圖文／CTWANT

已婚外科名醫江坤俊是各大健康節目常客，醫術精湛，加上愛妻形象，擁有許多粉絲追隨，粉專高達60萬人追蹤，不料近日卻爆出與女護理師關係匪淺。緊接著，又有知情人士投訴媒體，江坤俊曾對同台營養師伸鹹豬手，且不只一次。對此，江坤俊回應，「絕無此事」。

根據《三立新聞》報導，知情人士控訴，江坤俊曾對節目上的營養師伸出鹹豬手，且已經不是第一次，直到受害者嚴正警告再騷擾就要公開才停手，圈內早就傳開。對此，江坤俊經紀人回應，「剛剛確認了一下，江醫師表示絕無此事。」至於被指是當事人之一的營養師則說，「上節目互動都很正常呀，搞錯了，沒麼私交。」

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江坤俊近日頻頻爆出負面消息，他日前被週刊拍到，與一名護理師關係匪淺，不僅一同買晚餐，還同進同出一處社區公寓，直到深夜3點仍未離開；而院內同仁都知曉這段曖昧關係，只是全都看破不說破。

有知情人士爆料，醫院早傳開，還不是那個囂張的賤小三，常常不自覺地擺正宮姿態，就怕別人看不出來似的。甚至有人推測，是否是小三叫記者來跟拍的。

針對風波，江坤俊透過經紀公司發表夫妻共同聲明，「謝謝媒體朋友的關心，江醫師表示對方是來往比較熟識的同事，目前家庭狀況一切良好，謝謝大家。另外補充太太劉藺秦回應，目前家庭狀況一切正常，感謝各界關心。」

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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