三料影后謝盈萱獎座再+1！　「LGBTQ平權女神」獲頒最佳貢獻獎

記者黃庠棻／台北報導

金馬、金鐘、北影三料影后謝盈萱因正面、健康的形象，且屢屢響應「愛最大慈善光協會」等公益單位發起的活動，使人美心善的她獲封「平權女神」，日前她出席伴侶盟年度大會，獲頒「平權最佳貢獻獎」殊榮，並為2024主題「平權催落去」座談會現身說法，也衷心期許為LGBTQ族群平權之路繼續努力。

▲謝盈萱獲頒「平權最佳貢獻獎」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）



提到與伴侶盟的結緣，謝盈萱表示早在2017年就知道伴侶盟一直不斷為LGBTQ族群推動與幫助，進一步了解是在2021年接觸到「同恐不再」活動，她表示「發現伴侶盟非常有力地在推動許多法案，真誠為同志族群做了好多事情」，因此深受感動。尤其她提到，在台灣還沒有辦法同婚合法的時候，因參與「愛最大慈善光協會」公益活動，希望以演藝界和自身的一己之力，將人權組織生硬的人權語言，化為一般人能共感的內容，也因著這個信念而和伴侶盟攜手並進了。

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▲謝盈萱提到與伴侶盟的結緣。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

不僅如此，謝盈萱在代表作之一《人選之人-造浪者》中飾演翁文方，一句「我們不要就這樣算了」激起台灣的Metoo浪潮，被問到如何看待這個鮮明的角色時，她表示首先要感謝編劇，透露「她本身就是一個女同志，也是我很好的劇場朋友。因為前輩們的努力，讓她們有了同婚的權利。」

▲謝盈萱。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

此外，謝盈萱在飾演翁文方前，曾做過不少田調，坦言自己身邊本來就有很多同志朋友，所以不需再多做太多功課，但是卻發現在這個看似平權的時代，仍有很多守舊的觀念，導致還不足以算是平權。她相信接下來10年、20年一定還會有相當大的改變，自己也很期待在未來的10幾、20年一定會再出現一個「翁文方」。