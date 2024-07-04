劉德華攻蛋！謝金燕嗨翻急問「去哪場」　昔公開告白被翻出

記者高語璠／綜合報導

天王劉德華即將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱，一連展開4場演出。消息曝光後，令大批粉絲相當期待，就連女星謝金燕也為之瘋狂，在社群寫下「天啊！去哪場」，瞬間露出小迷妹的樣子，在網路上掀起討論。

▲劉德華來台攻蛋，謝金燕也為之瘋狂。（左圖／台灣映藝、超級圓頂提供；右圖／翻攝自Facebook／JeannieHsieh謝金燕___bbb）

劉德華昨（3日）公布演唱會詳細時間，分別為10月31日、11月1日、2日、3日。隨後謝金燕在IG貼出劉德華演唱會的海報，難掩興奮之情寫下「終於，去哪一場比較低調啊，天呀！去哪場？怎麼可能有看得清楚同時又低調的位子，如果只能二選一，我選看得清楚的」。

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▲謝金燕難掩興奮之情，透過社群問大家「看哪場」。（圖／翻攝自Instagram／jeanniehsieh___bbb）

事實上，謝金燕對劉德華的喜愛眾所皆知。此前她出席第55屆金馬獎典禮時，在台上說：「未來會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華。」輪到劉德華上台頒獎時，巧妙回應如果得獎的導演準備拍下部電影，除了男主角要聯絡他，女主角可以找謝金燕。兩人一來一往的對話，逗笑不少人。