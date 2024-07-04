曾國城遭爆夜市插隊「網怒PO文公審」！　無奈發聲了：別搞得口誅筆伐的

記者孟育民、葉文正／台北報導

一名網友近日到高雄夜市，遇見主持人曾國城正在錄製節目《型男大主廚》外景，目擊整個團隊直接插隊買小吃進行拍攝，將影片發到Threads上質疑：「為什麼拍節目就可以插隊？」引發熱議。對此，曾國城也做出回應。

▲曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

曾國城日前到高雄夜市出外景，卻被同樣在排隊的民眾拍下影片指控插隊買小吃，「為什麼拍節目就可以插隊、、、」影片中可看到現場除了節目團隊，也有不少民眾圍觀，這篇貼文迅速引來網友討論，有人贊同表示「就算主持人拍節目也不能這樣啊」、「可以這樣插隊喔」，但也有人認為「拍節目都會有預約..這樣帶風向好嗎」、「拍攝應該都會先講吧（？所以應該都是先討論好的」。

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▲民眾拍下在夜市被曾國城插隊。（圖／翻攝自Threads）

曾國城表示錄外景發生的誤會，沒什麼好特別回應：「這位朋友可能特別激動、特別容易覺得被冒犯⋯誰會在平時故意插隊、惡行惡狀的呢？我們都要學會就事論事，但是是非對錯誰說了算呢？『逛夜市』嘛～請那位氣呼呼的鄉親再放輕鬆一點⋯⋯這種顯而易見的無心之過～別搞得口誅筆伐的！」

面對質疑，《型男大主廚》製作單位迅速在貼文下方留言表示歉意：「首先抱歉今日拍攝造成大家的困擾，夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」