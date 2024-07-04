徐佳瑩武漢唱〈會呼吸的痛〉！　網見「高級地獄哏」笑了：真肺腑之炎

記者田暐瑋／綜合報導

金曲歌后徐佳瑩近期赴大陸舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，6月29日巡演到了武漢，為了回饋粉絲支持，特地選了梁靜茹的經典歌曲〈會呼吸的痛〉來翻唱，沒想到卻引起網友討論，「這什麼地獄發言笑屎，呼吸的確蠻痛的」、「超黑色幽默」。

▲徐佳瑩在武漢選唱〈會呼吸的痛〉。（圖／翻攝自微博）

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徐佳瑩當天在演唱會上翻唱〈會呼吸的痛〉，並分享到了這個年紀後，對「想念」的另一層理解與感受，「想念有分很多種，有深的有淺的，有長的有短的，有苦的有甜的，那我自己覺得最難熬的想念，就是帶著遺憾的想念。」並解釋當過往的愛和回憶變得無法觸及時，那種痛苦就像是會呼吸一般存在。

▲徐佳瑩在武漢選唱〈會呼吸的痛〉。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）



演唱會結束後，徐佳瑩在粉專上發文感謝武漢觀眾，「相隔五年，我又來了。謝謝武漢！能在這裡把我喜歡了很久的〈會呼吸的痛〉送給大家，奢侈又珍貴！」由於新冠疫情爆發地是武漢，這段話因而被引發聯想，網友們熱議，「真是肺腑之炎」、「肺炎是會呼吸的痛，它活在我身上每個角落」、「你在武漢擊出了一發滿貫砲」、「加點張惠妹的發燒」、「想念是會呼吸的痛，棉花棒在我鼻孔來回滾動」、「蕭煌奇老師教的地獄梗嗎」。

▲網友反應。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）

