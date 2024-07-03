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孔劉意外洩密《魷魚遊戲2》開播日！2、3季已拍完「聖誕節看得到」

記者劉宛欣／綜合報導

享譽全球的南韓影集《魷魚遊戲》第二季睽違3年多將於今年上線，第二季邀來比第一季更加豪華的卡司，韓媒在6月指出劇組已經在一連拍完二、三季，舉辦了殺青宴，目前官方尚未公布第二季確切公開日期，主演之一的孔劉日前參加時尚活動，受訪時驚喜透露了上線日，全球劇迷將有望在今年聖誕節看到《魷魚遊戲2》。

▲孔劉提前曝光了《魷魚遊戲》上線時間。（圖／翻攝自YouTube／WWD KOREA）

▲孔劉在第二季中的戲分升級。（圖／翻攝自孔劉Instagram）

根據韓媒報導，YouTube頻道「WWD KOREA」上傳了一段訪問孔劉的影片，影片中，孔劉在被問及即將上映的作品時表示：「我非常愉快地完成了《魷魚遊戲2》的拍攝。大概今年12月聖誕節時，全球觀眾可以同步觀賞。」此前，孔劉曾在《魷魚遊戲》第一季中以「打紙片男」驚喜客串，此次在第二季中，他將扮演更重要的角色。

▲孔劉提前曝光了《魷魚遊戲》上線時間。（圖／翻攝自YouTube／WWD KOREA）

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▲孔劉提前曝光了《魷魚遊戲》上線時間。（圖／翻攝自YouTube／WWD KOREA）

《魷魚遊戲》第二季中，除了前作的陣容李政宰、孔劉、李炳憲、魏河俊（魏嘏雋）外，新加入的卡司有任時完、姜河那、李陣郁、朴圭瑛、趙柔理、梁東根、T.O.P等加入。《魷魚遊戲》劇情講述參與一場獎金高達456億韓元的生存遊戲的參賽者們，為成為最後的勝者而拼命挑戰賭上性命極限遊戲的故事。

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