陶喆不要命了！　當愛妻面前深情唱《Melody》全場炸翻

▲ 陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」。(圖/偉大文化提供)



記者翁子涵/台北報導

陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」,這一次挑戰連三唱對自己也是一個大考驗,陶喆直呼:「有快十年沒有在北京開演唱會了,上一次還是2015年的冬天,沒有靠大家幫我回憶,我有記得唷!太開心可以在Soul Power II的前幾站就回到北京。再次踏入五棵松場館的那一刻,在彩排現場看著這個舞台,好多瞬間的感動記憶令我潸然。當決定要唱三場的時候,我也清楚前方有很多的未知,有過猶豫也有過糾結,但我還是下決心要向自己發出這個挑戰!」

▲▼ 陶喆選唱多首經典夯歌。(圖/偉大文化提供)



北京站首日演出他選唱收錄在《六九樂章》專輯的曲目〈雲豹〉,以保護瀕危動物為主題創作也是本次巡演首次演唱!他雖調侃說:「這首歌是冷門歌。」卻引來台下粉絲高度共鳴,有趣的是,面對全場大合唱的滿滿熱情,陶喆內心相當感動,在演唱會尾聲時,為了要回饋觀眾們,他笑說要「捨命」當著坐在台下的老婆Penny面前,唱起經典情歌〈Melody〉,此舉更是讓全場氣氛High翻。

這回演唱到〈心亂飛〉時吉他手才彈出前奏,全場萬名樂迷就自動啟動「大合唱模式」。整整一首歌在無伴奏狀態下完成了,陶喆被這震撼場面逗得開心極了,主動接力再唱一遍,幾度用飆高音展現他的驚人唱功,讓全場觀眾震攝住;沸騰情緒讓他開玩笑說:「不知道是因為北京的天氣還是你們的熱情,我的汗水也嘩啦啦啦直流,監聽耳機都泡水了。」

締造自己北京場的新紀錄,陶喆感動說:「北京站圓滿收官!在〈愛,很簡單〉ending時,當我站在升降台上,你們逐漸融入黑暗,那份感動與不捨,我和你們一樣。去年我還不確定是否可以再開巡迴,是你們給了我堅定的力量。終於,在今年這個六月末,我們一起在北京共同完成了三場的挑戰!Yes, we did it ! 感謝你們,用你們手中的光芒,點亮了北京的三個夜晚。我看到了你們的「Soul Power」,也感受到了你們內心深處的溫暖和熱愛。讓我們記住那個告別時的約定,Love Forever!」