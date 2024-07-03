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陶喆不要命了！　當愛妻面前深情唱《Melody》全場炸翻

▲▼ 陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」。（圖／偉大文化提供）

▲▼ 陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」。（圖／偉大文化提供）

▲ 陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」。（圖／偉大文化提供）

記者翁子涵／台北報導

陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」，這一次挑戰連三唱對自己也是一個大考驗，陶喆直呼：「有快十年沒有在北京開演唱會了，上一次還是2015年的冬天，沒有靠大家幫我回憶，我有記得唷！太開心可以在Soul Power II的前幾站就回到北京。再次踏入五棵松場館的那一刻，在彩排現場看著這個舞台，好多瞬間的感動記憶令我潸然。當決定要唱三場的時候，我也清楚前方有很多的未知，有過猶豫也有過糾結，但我還是下決心要向自己發出這個挑戰！」

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▲▼ 陶喆選唱多首經典夯歌。（圖／偉大文化提供）

▲▼ 陶喆選唱多首經典夯歌。（圖／偉大文化提供）

▲▼ 陶喆日前移師北京舉辦巡迴演唱會「Soul Power II」。（圖／偉大文化提供）

北京站首日演出他選唱收錄在《六九樂章》專輯的曲目〈雲豹〉，以保護瀕危動物為主題創作也是本次巡演首次演唱！他雖調侃說：「這首歌是冷門歌。」卻引來台下粉絲高度共鳴，有趣的是，面對全場大合唱的滿滿熱情，陶喆內心相當感動，在演唱會尾聲時，為了要回饋觀眾們，他笑說要「捨命」當著坐在台下的老婆Penny面前，唱起經典情歌〈Melody〉，此舉更是讓全場氣氛High翻。

這回演唱到〈心亂飛〉時吉他手才彈出前奏，全場萬名樂迷就自動啟動「大合唱模式」。整整一首歌在無伴奏狀態下完成了，陶喆被這震撼場面逗得開心極了，主動接力再唱一遍，幾度用飆高音展現他的驚人唱功，讓全場觀眾震攝住；沸騰情緒讓他開玩笑說：「不知道是因為北京的天氣還是你們的熱情，我的汗水也嘩啦啦啦直流，監聽耳機都泡水了。」

締造自己北京場的新紀錄，陶喆感動說：「北京站圓滿收官！在〈愛，很簡單〉ending時，當我站在升降台上，你們逐漸融入黑暗，那份感動與不捨，我和你們一樣。去年我還不確定是否可以再開巡迴，是你們給了我堅定的力量。終於，在今年這個六月末，我們一起在北京共同完成了三場的挑戰！Yes, we did it ! 感謝你們，用你們手中的光芒，點亮了北京的三個夜晚。我看到了你們的「Soul Power」，也感受到了你們內心深處的溫暖和熱愛。讓我們記住那個告別時的約定，Love Forever！」
 

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