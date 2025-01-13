記者吳睿慈／綜合報導

五月天5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會12日在新加坡繼續展開，現場雖然下起暴雨，歌迷仍熱情冒雨前來，石頭說：「第二天了你們不累嗎？剛來的路上下了很大的雨，你們真的很熱情，不管怎樣都大雨都澆不熄你們的熱情，對不對。」為演出揭開序幕，冠佑女兒小玫瑰恰好在新加坡唸書，當天特地前來驚喜現身，也讓粉絲又驚又喜，場面溫馨。

▲五月天12日在新加坡繼續開唱。（圖／相信音樂提供）



五月天12日一登場演唱〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈乾杯〉，歌迷尖叫破表，怪獸開玩表示還好自己戴著耳機，不然耳朵會被尖叫聲震聾，接著要歌迷盡情嗨玩，不要留下任何遺憾，石頭則說：「第二天了你們不累嗎？剛來的路上下了很大的雨，你們真的很熱情，不管怎樣都大雨都澆不熄你們的熱情，對不對。」瑪莎也說幸好這兩天在這麼棒的場館開場，有天頂可以關起來，大家不用淋雨，可盡情跟著五月天嗨到底，並透露「好酒沉甕底」預告當晚精彩表演。

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▲小玫瑰在新加坡念書，阿信感性叮嚀「小玫瑰留在這讓你們照顧了」，場面超催淚。（圖／相信音樂提供）



場上第一位驚喜嘉賓在點歌橋段現身，就是正在新加坡讀書的小玫瑰，阿信問她：「小玫瑰好久沒看到爸爸，今天來看爸爸，她現在在念音樂，學習音樂怎樣？」她回答很開心，接著小玫瑰演唱了孫燕姿的〈天黑黑〉，唱出成長的感傷，以及對未來美好的渴望，溫暖嗓音征服全場，她對台下支持她的歌迷說：「你們給我的溫暖和私訊我都有收到，謝謝你們，謝謝你們愛五月天！」阿信最後對新加坡歌迷喊話「小玫瑰留在這讓你們照顧了」，台下再度報以熱烈掌聲，場面溫馨。

當晚精彩表演在天后孫燕姿登場後，迎來另一高潮。五月天與她睽違5年再次合作，唱一首還不夠，加碼〈逆光〉還有新歌〈任性〉，兩組藝人許久沒見，阿信稱「每次看到她都很心動，大家一定有這種感覺」，而孫燕姿也很開心能在這個大舞台跟五月天合唱，並說：「五月天在大家心裡是很有正能量的，可以一起唱鼓勵大家的歌曲，很感動。」

▲▼孫燕姿、五月天睽違5年再度同台合作。（圖／相信音樂提供）



12日開場嘉賓也獻出雙驚喜，由麋先生、蕭秉治輪番演出。麋先生即將在2月8日帶著《馬戲團運動 CircUs》世界巡迴演唱會來到新加坡開唱，演出〈壞蛋〉、〈嗜愛動物〉現場氣氛熱情爆棚，接著聖皓介紹蕭秉治出場，與他一起合唱〈外人〉，蕭秉治和麋先生呈現了別具新意的〈外人〉新版本。接下來換蕭秉治帶來新專輯《完人》裡的〈愛是痛苦的總和〉、〈我對你的愛沒有盡頭〉，全新《活著》演唱會即將在今年暑假移師高雄巨蛋舉辦，他邀請台下歌迷夏天到高雄玩，期待在高雄相見。