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23歲人氣男星退伍！半年再喊口號　AcQUA源少年激動：真的好想他

記者吳睿慈／台北報導

AcQUA源少年23歲隊長黃莑茗於10日正式退伍，團員們特別準備了一場溫馨感人的驚喜派對迎接他歸隊。4位成員提前親手佈置場地，等待隊長歸隊，而原本的日常口號因隊長半年未喊而變得珍貴，林毓家激動地表示：「一聽到那聲口號，我全身起雞皮疙瘩，內心充滿感動。我不只是小小想念，而是真心非常非常想念莑茗，終於等到他回來，真的太激動了。」

▲隊長黃莑茗退伍了。（圖／種子音樂提供）

▲AcQUA源少年隊長黃莑茗退伍了。（圖／種子音樂提供）

隊長黃莑茗終於退伍，帶領全員喊出熟悉的完整五人的介紹口號，成員皆情緒激動，直呼全身起雞皮疙瘩。在他服役期間、須弘道則於洛杉磯留學，團內的盧佾暘、李秉諭、林毓家則組成限定小分隊「AcQUA源少年R.Y.G.」，3人這半年內進步神速，令隊長黃莑茗很是欣慰。

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▲AcQUA源少年再喊口號：真的好想他。（圖／種子音樂提供）

▲AcQUA源少年再喊口號心情超激動，肉麻告白「真的好想他」。（圖／種子音樂提供）

李秉諭也坦言，團隊表演時少了莑茗，總覺得缺少些安全感，如今他回歸讓人倍感踏實安心；盧佾暘則提到，自己常觀看黃莑茗在軍中的公益表演影片，感受到他的成長與收穫，期待未來能再次攜手推出更多作品。須弘道幽默地說：「看到莑大哥變得圓嘟嘟的，感覺他在軍中生活得很健康，讓我們都很安心。希望我們能趕快推出一首五人團歌！」

▲▼23歲黃莑茗退伍了！半年沒喊口號　AcQUA源少年：真的好想他。（圖／種子音樂提供）

▲黃莑茗致謝粉絲一直以來的支持與等待。（圖／種子音樂提供）

正式歸隊，黃莑茗特別提到對家鄉台南的思念：「我非常想念台南，也希望能回去演出，把最好的一面呈現給熟悉的鄉親們。」此外，他對海星（團體官方粉絲名）的支持表達由衷的感謝：「在當兵期間收到許多海星的問候與鼓勵的訊息，感到很窩心，我非常珍惜感謝他們一直喜歡我、力挺著我，在半年留下來等著我回歸，之後我也會在社群專區做直播，希望能夠和他們聊天分享生活日常，貼近彼此，我想讓粉絲知道他們不只是單方面的喜歡我，我也會一直陪在他們的身邊。」

接下來AcQUA源少年會繼續用青春超能量迎接未來，預告今年將會推出新的團體音樂作品，期待為粉絲帶來更多感動與驚喜。

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AcQUA源少年, 黃莑茗, 盧佾暘, 李秉諭, 林毓家, 須弘道, AcQUA, 源少年

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