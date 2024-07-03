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黃子佼出事官司訴訟中　黃豪平吐內幕　黃氏宗親會現況

記者葉文正／台北報導

藝人黃子佼因無故持有未成年性影像案，正由台北地院審理中；昨日下午檢方傳喚黃到台北地檢署，起因於日前化名「K小姐」的女子再爆料，自己17歲時曾當黃子佼的泳裝模特兒，遭黃子佼以「為藝術犧牲」等話語觸摸隱私部位，最後被性侵得逞，但黃子佼並未現身請律師代答。至於以黃子佼為首的「黃氏宗親會」，徒弟黃豪平今天在錄影時也談到現況。

▲▼ 浩子謝炘昊,Sandy吳姍儒,許效舜,黃豪平新節目首錄-浩子,吳姍儒,許效舜,黃豪平 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 浩子謝炘昊(左起),Sandy吳姍儒,許效舜,黃豪平新節目首錄。（圖／記者黃克翔攝）

黃豪平據說是黃子佼暫離開演藝圈後最大受惠者，黃子佼出事後接到不少活動主持工作，今天還被許效舜取笑，是「踩著別人屍體」。但今天他錄公視《TALK TALK秀台語》時表示，「現在都讓他(黃子佼)自己沉澱吧，關心也沒有辦法做什麼，雖然黃氏宗親會群組還在，但沒什麼運作，之前有時候他會分享一些是在群組，但我私下都會跟其他人有聯繫，正常馬照跑舞照跳。」並說比較常連絡大天跟洪詩。

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▲▼ 浩子謝炘昊,Sandy吳姍儒,許效舜,黃豪平新節目首錄-許效舜。（圖／記者黃克翔攝）

▲許效舜笑黃豪平是踩著黃子佼的屍體 。（圖／記者黃克翔攝）

黃豪平也說，九月要開專場演出，脫口秀但不會講到黃子佼，但暫時沒有邀請他，貴賓名單都在安排中，也想邀請舜哥來，但舜哥會說有事不能來。雖然房子買了但不一定要結婚，目前跟女友周宇柔也很穩定。

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黃豪平, 黃子佼, 黃氏宗親會

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